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Yurtta asayiş

11 Ocak 2017 Çarşamba, 14:02
Yurtta asayiş

ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde, kendisini savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan kişi gözaltına alındı.

Selimiye Mahallesi'nde ikamet eden Lütfiye U'yu (76) telefonla arayarak kendisini savcı olarak tanıtan M.V.A. (23), acil paraya ihtiyacı olduğunu belirterek, adrese göndereceği kişiye para verilmesini istedi.

Kendisini arayan kişinin dolandırıcı olduğunu anlayan Lütfiye U, Ordu Emniyet Müdürlüğünü arayarak şikayette bulundu.

İhbarı değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcıdan önce eve giderek beklemeye başladı. Kısa süre sonra eve gelen M.V.A, polis tarafından yakalandı.

Ordu'ya Şanlıurfa'dan geldiği belirlenen M.V.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

- Adana'da aranan hükümlü yakalandı

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkındaki "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından 12 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası nedeniyle 2013'ten bu yana aranan Nazım Gökmen'in (43) Doğankent Kışla Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, kaçmaya çalışan Gökmen'i kovalamaca sonucu yakaladı.

"Taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla da arandığı öğrenilen Gökmen, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

- Kilis'te uyuşturucu operasyonu

KİLİS (AA) - Kilis'te yaşayan bir Suriye uyruklunun evinde 37 bin 184 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Suriyeli R.D'nin Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.

Yapılan aramada 37 bin 184 uyuşturucu hap bulundu.

Uyuşturucu hapları sınırdan yasa dışı yollarla getirdiği iddia edilen R.D. gözaltına aldı.

- Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, ilçe merkezinde "uyuşturucu kullandıkları, bulundurdukları, naklettikleri ve ticaretini yaptıkları" iddiasıyla Ramiz G. ile Hayri Ö'yü gözaltına aldı.

Üst aramalarında 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

- Hastane otoparkında 3 araç yandı

KARABÜK (AA) - Karabük'te hastane otoparkında bir otomobilde başlayan ve 2 araca sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine ait açık otoparkta bulunan Kenan Güloğlu'na ait 74 BG 427 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen ve yandaki 2 otomobile sıçrayan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen Karabük Belediyesine bağlı ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında 2 otomobil kullanılamaz hale gelirken, diğer araçta hasar oluştu.




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Milli Savunma Bakanı Işık: &quot;Musul yakınlarında, Başika'da, Gedu üs bölgesinde Türk askerinin varlığı, Sayın Başbakanımızın da ifade ettiği gibi bir keyfiyet değildir, bir zorunluluktur. Bölgeden DEAŞ'ın temizlenmesi, sökülüp atılması, Musul'un tekrar güvenli bir şehir haline gelmesi Irak'ın güvenliği kadar Türkiye'nin güvenliği açışından da önemlidir.&quot;
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MİLLİ SAVUNMA BAKANI IŞIK: "MUSUL YAKINLARINDA, BAŞİKA'DA, GEDU ÜS BÖLGESİNDE TÜRK ASKERİNİN VARLIĞI, SAYIN BAŞBAKANIMIZIN DA İFADE ETTİĞİ GİBİ BİR KEYFİYET DEĞİLDİR, BİR ZORUNLULUKTUR. BÖLGEDEN DEAŞ'IN TEMİZLENMESİ, SÖKÜLÜP ATILMASI, MUSUL'UN TEKRAR GÜVENLİ BİR ŞEHİR HALİNE GELMESİ IRAK'IN GÜVENLİĞİ KADAR TÜRKİYE'NİN GÜVENLİĞİ AÇIŞINDAN DA ÖNEMLİDİR."