11 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sakarya'daki FETÖ/PDY soruşturması

11 Ocak 2017 Çarşamba, 14:04
Sakarya'daki FETÖ/PDY soruşturması

SAKARYA (AA) - Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunun FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmasına ilişkin örgütle bağlantıları belirlenen kişilere yönelik operasyonlar devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda Sakarya İl Jandarma Komutanlığında görevliyken emekli olan yarbay H.B, örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen mühendis C.V.Y. ile daha önce adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakılan emekli emniyet amiri H.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye getirildi.

İLGİLİ HABERLER

Sakarya'daki terör operasyonu
YEREL

SAKARYA'DAKİ TERÖR OPERASYONU
Yüksek kazançlı iş imkanı
YEREL

YÜKSEK KAZANÇLI İŞ İMKANI

Sakarya'da kalp krizi anı güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL

SAKARYA'DA KALP KRİZİ ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
SAÜ'de akreditasyon bilgilendirme toplantısı yapıldı
YEREL

SAÜ'DE AKREDİTASYON BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI
Büyükşehir'den oyun değişikliği açıklaması
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN OYUN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMASI
Hava ve su kirliliğine sebep olan etkenlere yönelik çalışmalar devam ediyor
YEREL

HAVA VE SU KİRLİLİĞİNE SEBEP OLAN ETKENLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Sapanca'da sosyal tesis binası inşaatı sürüyor
YEREL

SAPANCA'DA SOSYAL TESİS BİNASI İNŞAATI SÜRÜYOR
Sakarya'dan Haleplilere 12 yardım tırı
YEREL

SAKARYA'DAN HALEPLİLERE 12 YARDIM TIRI
Sakarya'dan Halep'e 12 TIR yardım malzemesi gönderildi
YEREL

SAKARYA'DAN HALEP'E 12 TIR YARDIM MALZEMESİ GÖNDERİLDİ
Yurtta kış
YEREL

YURTTA KIŞ
İki ayrı iş yerinde bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL

İKİ AYRI İŞ YERİNDE BİN 600 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
Sakarya'da DEAŞ operasyonu
YEREL

SAKARYA'DA DEAŞ OPERASYONU
Sakarya merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

SAKARYA MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Sakarya'da PKK operasyonu
YEREL

SAKARYA'DA PKK OPERASYONU
TIR dorsesinin lastiği patladı, rulo saçlar yola savruldu
YEREL

TIR DORSESİNİN LASTİĞİ PATLADI, RULO SAÇLAR YOLA SAVRULDU