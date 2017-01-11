Sakarya'daki FETÖ/PDY soruşturması

SAKARYA (AA) - Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunun FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmasına ilişkin örgütle bağlantıları belirlenen kişilere yönelik operasyonlar devam ediyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda Sakarya İl Jandarma Komutanlığında görevliyken emekli olan yarbay H.B, örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen mühendis C.V.Y. ile daha önce adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakılan emekli emniyet amiri H.Y. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye getirildi.