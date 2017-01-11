BBP Genel Başkanı Destici:

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ANKARA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, terör örgütlerine karşı içeride ve dışarıda topyekun mücadele verildiğini belirterek, "Bu mücadelenin şekli doğru, bu şekilde sonuç alınacağına inanıyoruz. Yeter ki bu mücadele sonuna kadar devam ettirilsin." dedi.

"10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" nedeniyle bir restoranda kahvaltılı basın toplantısı düzenleyen Destici, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin terör örgütlerine karşı içeride ve dışarıda topyekun bir mücadele verdiğini ifade eden eden Destici, Türkiye için en yakın tehlikenin PKK ve PYD olduğunu belirterek, terör örgütü PKK'nın Irak'ın Sincar bölgesine yerleşmeye çalıştığına dair haberleri hatırlattı.

Destici, burada ikinci bir Kandil'in inşa edilmek istendiğini, Türkiye'nin buna müsaade etmemesi gerektiğini vurguladı.

Suriye'nin kuzeyinde PKK/PYD'ye karşı operasyon yapılmasını isteyen Destici, Güneydoğu'da 20 Temmuz 2016'da 7 il, 22 ilçede başlatılan terör operasyonlarına dikkati çekti.

Destici, yapılan operasyonlarla bölgedeki teröristlerin temizlendiğini fakat tekrardan bu bölgelere terör gruplarının yerleşmemesi için operasyonların devam etmesi gerektiğini bildirdi.

Anayasa değişikliği hakkında ise sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için siyasi parti temsilcilerinin sağduyulu davranması gerektiğini vurgulayan Destici, anayasa değişikliği sürecinde herkesin düşüncesini ve itirazını söyleyebileceğini de ifade etti.

Destici basın toplantısının ardından, toplantıya katılan gazetecilere gül verdi.