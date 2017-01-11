Yayla evinde mahsur kalan vatandaşları AFAD kurtardı

BURSA (AA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle yayla evinde mahsur kalan vatandaşlar, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
İlçeye bağlı Ekmekçi Mahallesi'nde, Mustafa ve Melek Söğünmez, Hüseyin, Mustafa ve Ümmet Direnci ile Mehmet Ali Keskin, pazar günü hayvanlarını kontrol etmek için Fazlıkonak Yaylası'na gitti. Buradaki yayla evinde iki gün kaldıktan sonra erzakları tükenen 6 kişi, yolların kapanması nedeniyle geri dönemedi.
Mahsur kalan vatandaşların yardım istedikleri muhtar Adnan Eceler, durumu Karacabey İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.
Bunun üzerine paletli kurtarma aracıyla 3 saatte bölgeye ulaşan AFAD ekipleri, yaylada mahsur kalan vatandaşları kurtardı.
Mustafa Direnci ise hayvanlarını yalnız bırakmamak için yaylada kaldı.