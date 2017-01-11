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Halep'ten sivillerin tahliyesi

11 Ocak 2017 Çarşamba, 14:12

HATAY (AA) - Suriye'de, Beşşar Esed rejimi ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların kuşatması nedeniyle Halep'in doğusundan tahliye edilenler arasında bulunan ve Türkiye'ye getirilen yaralı sayısı 482'ye ulaştı.

Valilikten yapılan açıklamada, yaralıların Türkiye'ye sevkinin sürdüğü, tahliye edilerek İdlib ve çevresindeki köylere giden ailelere de Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Türk Kızılayı ve İHH İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla yardımların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, tahliyelerin ardından Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan 482 yaralının Hatay'a getirildiği, bunlardan 76'sının hayatını kaybettiği, 102'sinin ise tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiği kaydedildi.

Tahliyelerin başladığı günden bu yana İdlib kırsalı ve çevre köylerine gelen ailelere AFAD ve Türk Kızılayı tarafından yatak, çadır, gıda kolisi, battaniye, sağlık malzemesinin yer aldığı toplam bin 505 tırlık yardım yapıldığı, ayrıca İHH İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla da bin 341 tırlık yardımın ulaştırıldığı ifade edildi.

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