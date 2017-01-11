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ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, "Biz bugüne kadar global, toptancı tanıtım stratejimizle ve sınırlı pazara yönelik çalışmalarla bile dünyada 6, Avrupa'da ise 4'üncü sırayız. İnşallah bunun üzerine el birliğiyle, saydığım ve saymadığım diğer turizm türlerine ilişkin çalışmalarımızı da koyduğumuz zaman, ilk üçe girmememiz için hiçbir neden yok. Beşeri alt yapımız da fiziki alt yapımız da buna müsait." dedi.

Bakan Avcı, JW Marriott Otel'deki 9. Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı konuşmada, büyükelçilere Türkiye'nin tanıtımına katkılarından dolayı teşekkür etti.

Genel bir ülke tanıtımdan ziyade destinasyon odaklı özelleştirilmiş hedeflere ve buralardaki farklı ürünlere yönelik tanıtım stratejisine geçtiklerini belirten Avcı, bunda 2016'da turizmde yaşanan darboğazın etkili olduğunu ifade etti.

Turizmde yaşananların Türkiye'nin Rusya, İngiltere ve Almanya pazarıyla kendisini kısıtlamaması, rehavete kapılmaması, farklı pazarlara ve ürünlere yönelmesi gerektiğini gösterdiğini dile getiren Bakan Avcı, turizm sektörünün de bunu derinden idrak ettiğini, sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ile meslek kuruluşlarının şimdi can havliyle yeni stratejiyle uyumlu çalışma sürdürdüklerini bildirdi.

Sadece yurt dışı fuarlara katılarak değil, sanatçı ve bilim insanlarını yurt dışına göndererek de pazar çeşitlenmesini anlattıklarına dikkati çeken Avcı, pazarlar arasına İngiltere, Rusya'nın yanı sıra Japonya, Hindistan, Kuzey Avrupa, Latin Amerika ve Arap ülkelerini de eklemeye çalıştıklarını söyledi.

Bu strateji sayesinde yeni turizm türlerinin de ortaya çıktığını aktaran Avcı, Hindistan'da özellikle üst gelir grupları arasında Türkiye'de düğün ve balayı yapmanın bir prestij meselesi haline gelmeye başladığını anlattı.

Türkiye'de henüz bakir olan pek çok turizm türü bulunduğunu belirten Avcı, ülkenin, kış, dağ, sağlık, bilim, macera, gastronomi ve dini miras alanlarında ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunu, "dehşet ve hayret" içinde gördüklerini ve dünyaya gösterdiklerini söyledi.

- "Ciddi avantajlarımız var"

Türkiye'nin çok istisnai bir turizm ülkesi olduğunun altını çizen Bakan Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bugüne kadar global, toptancı tanıtım stratejimizle ve sınırlı pazara yönelik çalışmalarla bile dünyada 6, Avrupa'da ise 4'üncü sırayız. İnşallah bunun üzerine el birliğiyle, saydığım ve saymadığım diğer turizm türlerine ilişkin çalışmalarımızı da koyduğumuz zaman, ilk üçe girmememiz için hiçbir neden yok. Beşeri alt yapımız da fiziki alt yapımız da buna müsait. Tabii ki dört dörtlük, her şey mükemmel demek istemiyorum ama bu alanlarda en azından rakiplerimize göre ciddi avantajlarımız olduğunu hem biz hem onlar biliyor."

Turizmde, bu yıl için beklentilerin iyimser bir nitelik taşıdığını dile getiren Nabi Avcı, bunun nedenlerinden birinin 2016'da Türkiye'ye gelmeyenlerin bir bölümünün başka yere de gitmemesi olduğunu ifade etti.

Diğer nedeninin de Türkiye'ye yönelik çalışmalarla bilinen Alman ve İngiliz tur operatörlerinin yaptıkları araştırmalar olduğunu belirten Avcı, operatörlerin kendilerine "2016'da Türkiye gelmeyip Yunanistan, İspanya ve İtalya'ya gidenlerin, mukayese şansı yakalayarak ürün ve hizmet kalitesini gördüğünü, bunun da Türkiye lehine dönüşen bir faktör olduğunu" söylediğini aktardı.

Avcı, Rusya ile sorunların da hemen hemen giderildiğini, bu yıl için bu pazarla da sorun yaşanmasını beklemediklerini dile getirdi.

- "Turizm geliri Maliye Bakanlığına gidiyor"

Kültür ve turizm bakanlıklarının bir arada olması nedeniyle turizmden gelen gelirin kültüre aktarıldığının düşünüldüğüne işaret eden Avcı, bu kanının aksine turizm gelirinin Maliye Bakanlığına gittiğini vurguladı.

Milli Eğitim Bakanlığının bütçedeki payının yüzde 20 olduğunu, Kültür ve Turizm Bakanlığının payının ise bu yıl ciddi bir artışla, binde 49'dan binde 55'e çıktığını bildiren Avcı, "Şunu niye yapıyoruz, yapmıyoruz sorularına geçtiğinizde lütfen bu bilgiyi aklınızda tutarak beni hesaba çekerseniz memnun olurum. Binde 55 ile çalışan bir Bakanlıktan söz ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Avcı, "Nasıl dağlarımız, sağlık turizmi potansiyelimiz, dini miras alanları, gastronomi potansiyelimiz hem bizim hem başkaları tarafından yeterince tanınmıyorsa, bir bütün olarak Türk kültürü de henüz piyasaya çıkmamış bir kültür. Hep yazdıklarımızda, çizdiklerimizde 'soft power'dan söz ediyoruz. Ama bugüne kadar uluslararası münasebetlerimizde maalesef bu yumuşak gücümüzü yeterince kullanabildiğimizi, söyleyecek durumda değilim." değerlendirmesini yaptı.

Avcı, Türkiye'nin dünyada hem sert hem yumuşak gücüyle daha söyleyecek epey sözü olduğunu kaydetti.







