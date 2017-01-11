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YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
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Soğuk hava pazarcıyı da etkiledi

11 Ocak 2017 Çarşamba, 14:13
Soğuk hava pazarcıyı da etkiledi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde etkili olan soğuk hava, pazarcıları da olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü kentte, Trakya'nın en büyük halk pazarı kısmen kurulabildi.

Bin 200 kişinin tezgahının bulunduğu halk pazarında esnafın onda biri tezgah açabildi, bazı esnaflar tüpün üzerine taktıkları ısıtıcılar ile ısınmaya çalıştı.

Seyyar Pazarcılar Odası Basın Sözcüsü Erdin Günel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları sebebiyle yaklaşık 150 esnafın pazara gelerek tezgah kurabildiğini söyledi.

Esnafın soğuk hava nedeniyle büyük zorluk yaşadığını ifade eden Günel, vatandaşlara hizmet etmek için tüm zorluklara katlandıklarını belirtti.

Bin 200 esnafı bulunan pazarın Trakya'nın en büyük halk pazarı olduğunu aktaran Günel, şöyle konuştu:

"Bin 200 esnafın tezgah açtığı pazarda olumsuz hava koşullarından dolayı sebze ve tuhafiye bölümünde esnafımızın çoğu tezgah açamadı. Bazı arkadaşlarımız da vatandaşlarımızın mağdur olmaması için soğuk havaya rağmen işinin başına geçti. Temennimiz en kısa sürede hava şartlarının normale dönmesidir. Bir müddet bu sıkıntılı dönemden geçeceğiz."

Pazar esnafından Gürkan Dagal da havanın soğuk olmasına rağmen tezgah açtığını dile getirdi. Tezgahta beklerken üşüdüklerini anlatan Dagal, soğuk havadan ısıtıcılar ile korunmaya çalıştıklarını kaydetti.

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