Spot piyasada elektrik fiyatları

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 224,82 lira, en düşük 90 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, bugün elektrik piyasasında 136 milyon 111 bin 466 liralık işlem hacmine ulaşıldı.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 14.00'te 224,82 lira, en düşük saat 03.00'te 90 lira olarak belirlendi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 197,38 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 203,23 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 225,59 lira, en düşük 115,05 liradan işlem gördü.



