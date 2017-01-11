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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Spot piyasada elektrik fiyatları

11 Ocak 2017 Çarşamba, 14:14

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 224,82 lira, en düşük 90 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, bugün elektrik piyasasında 136 milyon 111 bin 466 liralık işlem hacmine ulaşıldı.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 14.00'te 224,82 lira, en düşük saat 03.00'te 90 lira olarak belirlendi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 197,38 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 203,23 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 225,59 lira, en düşük 115,05 liradan işlem gördü.


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MİLLİ SAVUNMA BAKANI IŞIK: "MUSUL YAKINLARINDA, BAŞİKA'DA, GEDU ÜS BÖLGESİNDE TÜRK ASKERİNİN VARLIĞI, SAYIN BAŞBAKANIMIZIN DA İFADE ETTİĞİ GİBİ BİR KEYFİYET DEĞİLDİR, BİR ZORUNLULUKTUR. BÖLGEDEN DEAŞ'IN TEMİZLENMESİ, SÖKÜLÜP ATILMASI, MUSUL'UN TEKRAR GÜVENLİ BİR ŞEHİR HALİNE GELMESİ IRAK'IN GÜVENLİĞİ KADAR TÜRKİYE'NİN GÜVENLİĞİ AÇIŞINDAN DA ÖNEMLİDİR."
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