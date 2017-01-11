Adana'daki cinayet ve yaralamaya ilişkin dava

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ADANA (AA) - Adana'da, kayınvalidesini bıçaklayarak öldürdüğü, eşi ve evlerindeki bir misafiri de yaraladığı öne sürülen kişinin yargılandığı davaya devam edildi.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Kasım Kır ile tarafların avukatları katıldı. Annesini öldüren kendisini de yaralayan sanık eşinden şikayetçi olmayan ve mahkemece tekrar ifadesi alınmak istenen Nursen Kır ise duruşmaya gelmedi.

Nursen Kır'ın avukatı Hülya Ceylan Seçer, Kır'ın şikayetinden vazgeçtiğini ailesinin bile bilmediğini bu nedenle duruşmaya katılmadığını belirtirken, sanığın cinayeti tasarlayarak işlediğini öne sürdü.

Söz hakkı verilen sanık Kasım Kır da "Pişmanım adaletinize sığınıyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına, Nursen Kır'ın duruşmaya zorla çağrılmasına karar verdi.

Duruşma, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 2. İhtisas Kurulu ve Adana Adli Tıp Şube Müdürlüğünün raporları ile mağdurlardaki yaralanmaya ilişkin sabit iz ve niteliği konusundaki çelişkinin giderilmesi için dosyanın Adli Tıp Genel Kuruluna gönderilmesine karar verilerek ertelendi.

Merkez Seyhan ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde Kasım Kır, 15 Nisan 2015'te kayınvalidesi Fatma Ciniviz'i bıçakla öldürdüğü, eşi Nursen Kır ve evlerindeki misafir Ayşenur S'yi de yaraladığı gerekçesiyle tutuklanmıştı. Savcı, sanığın kayınvalidesini öldürmekten müebbet, eşi ile misafirini yaralamaktan ise 23 yıl hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.