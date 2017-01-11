YEREL HABERLER / EDİRNE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bulgaristan'a açılan sınır kapılarında tır yoğunluğu

EDİRNE (AA) - Bulgaristan'a açılan sınır kapılarından Kapıkule'de 6, Hamzabeyli'de 2 kilometrelik tır kuyruğu oluştu.



Bulgaristan tarafının yoğunluğa cevap verememesi ve ülkesindeki kötü hava şartlarından dolayı ağır tonajlı araçların trafiğe yük bindirmemesi amacıyla Türk tarafındaki sınır kapılarında yoğunluk oluştu.



Kapıkule'deki yoğunluktan haberdar olan tır sürücülerinden bazıları Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'na yöneldi, bu yüzden bu sınır kapısında da yoğunluk arttı.



İhracat yüklerini teslim edecekleri adreslere yetiştirmek isteyen tır şoförleri, Kapıkule'de 6 Hamzabeyli Sınır Kapısında da 2 kilometrelik tır kuyruğunda beklemeye devam ediyor.



Sürücüler, soğuk nedeniyle kuyruklarda güçlük çektiklerini belirterek Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap vermemesine ilişkin yetkililerin girişimlerini artırması gerektiğini kaydetti.

İLGİLİ HABERLER