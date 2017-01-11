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YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
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Bulgaristan'a açılan sınır kapılarında tır yoğunluğu

11 Ocak 2017 Çarşamba, 14:29
EDİRNE (AA) - Bulgaristan'a açılan sınır kapılarından Kapıkule'de 6, Hamzabeyli'de 2 kilometrelik tır kuyruğu oluştu.

Bulgaristan tarafının yoğunluğa cevap verememesi ve ülkesindeki kötü hava şartlarından dolayı ağır tonajlı araçların trafiğe yük bindirmemesi amacıyla Türk tarafındaki sınır kapılarında yoğunluk oluştu.

Kapıkule'deki yoğunluktan haberdar olan tır sürücülerinden bazıları Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'na yöneldi, bu yüzden bu sınır kapısında da yoğunluk arttı.

İhracat yüklerini teslim edecekleri adreslere yetiştirmek isteyen tır şoförleri, Kapıkule'de 6 Hamzabeyli Sınır Kapısında da 2 kilometrelik tır kuyruğunda beklemeye devam ediyor.

Sürücüler, soğuk nedeniyle kuyruklarda güçlük çektiklerini belirterek Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap vermemesine ilişkin yetkililerin girişimlerini artırması gerektiğini kaydetti.

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