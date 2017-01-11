Batum Başkonsolosu Temizkan'dan AA'ya ziyaret

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TRABZON (AA) - Türkiye'nin Batum Başkonsolosu Yasin Temizkan, Anadolu Ajansı (AA) Trabzon Bölge Müdürü Zafer Sel'i ziyaret etti.

Sel, Anadolu Ajansı'nın çalışmaları hakkında bilgi verdiği Temizkan ile Gürcistan ve Türkiye arasındaki ilişkiler konusunda sohbet etti.

Başkonsolos Temizkan, 2016 yılına ilişkin değerlendirmede bulunarak "Siyasi anlamda bir sorunumuz yok, siyasi düzlemde yapıcı işbirliği mevcut. Bu işbirliği de her alana olumlu olarak yansıyor." dedi.

Gürcistan'a turist olarak en fazla Türklerin geldiğine dikkati çeken Temizkan, 2016'da Batum'a hastane, otel ve üniversite gibi birçok alanda çeşitli yatırımlar yapıldığını söyledi.

Temizkan, Gürcistan'da şirket kurmanın oldukça kolay olduğunu ifade ederek kurallara göre hareket edildiği zaman herhangi bir sıkıntıyla karşılaşılmadığını ve kendilerinin de yatırımcıları yakından takip ettiklerini dile getirdi.

Gürcistan'ın Türk vatandaşların nüfus cüzdanlarıyla rahatlıkla seyahat edebildikleri tek ülke olduğuna işaret eden Temizkan, gümrük giriş çıkışlarında yoğunluğun söz konusu olduğunu ve özellikle yaz aylarında turist olarak gelen vatandaşların sayısının 20 bine kadar yükseldiğini aktardı.

Karayolunun yanı sıra havayoluyla da Gürcistan'a birçok turist geldiğini belirten Temizkan, "Gürcü vatandaşlarımızla birlikte yıllık 6 milyonun üzerinde insan giriş çıkış yapıyor." dedi.

Temizkan, iki komşu ülkenin birbirini daha iyi tanıması için dil eğitimine yönelik çalışmaları olduğunu da belirterek başkonsolosluk bünyesinde Türkçe kursu açtıklarını ve Milli Eğitim Bakanlığının görevlendirdiği öğretmenler nezaretinde Türkçe eğitimi verdiklerini söyledi.

Kurslardan mezun olanların sayısının 10 bini geçtiğini ifade eden Temizkan, şöyle devam etti:

"Şu anda 500 Gürcü vatandaşa 10 öğretmenimiz Türkçe öğretiyor. Önümüzdeki dönemde bu kapasiteyi ve öğretmen sayısını artırarak daha fazla Gürcü vatandaşımıza Türkçemizi, Türk kültürümüzü ve Türkiye'mizi öğretmek istiyoruz. Kültür sanat alanında çeşitli eğitimlerimiz var. Kardeş Okul Projemiz kapsamında da önümüzdeki günlerde bir protokol imzalanacak. Benzer projeleri Trabzon'da veya benzer şehirlerde de yapmayı planlıyoruz. Yani yapılabilecek çok şey var. Batum, Türkiye sınırı 16 kilometre, dolayısıyla gidiş gelişler çok kolay."

Temizkan, Sarp Sınır Kapısı'nın şu günlerde yeniden yapıldığına işaret ederek "Çalışmalara başladık. Yarısını tamamladık ama yapım çalışmaları halen devam ediyor. Diğer yarısında ise giriş çıkışlar ve işlemler sürüyor." dedi.

Ziyaret sonunda AA Bölge Müdürü Sel, Temizkan'a AA tarafından hazırlanan almanağı hediye etti.