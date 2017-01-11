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Başbakan Yıldırım’ın Irak ziyareti

11 Ocak 2017 Çarşamba, 14:32

ANKARA (AA) – Irak’ın Ankara Büyükelçisi Hişam Ali Ekber el-Alevi, Başbakan Binali Yıldırım’ın Irak ziyaretinin ilişkileri ileriye taşımak adına tarafların ihtiyacı olan olumlu atmosferi sunacağını söyledi. Alevi, "2017 yılı içinde birçok pozitif gelişme yaşanacağı konusunda iyimserim.” dedi.

Alevi, büyükelçilikte düzenlediği basın toplantısında Başbakan Yıldırım’ın Irak’ı ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yıldırım ve beraberindeki bakanların Iraklı muhataplarıyla enerji, eğitim ve savunma konularında önemli görüşmeler yaptıklarını hatırlatan Alevi, iyi bir atmosferde gerçekleşen toplantıların “yapıcı” olduğunu kaydetti.

Alevi, Başika kampındaki Türk askeri varlığından terörle mücadele, ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinden turizme ve eğitime varıncaya kadar birçok alanda işbirliğinin ele alındığı bilgisini verdi.

Alevi, “Ziyaret başarılıydı. Bu ziyaret ilişkileri ileriye taşımak adına ihtiyacımız olan olumlu atmosferi sunacaktır. 2017 yılı içinde birçok pozitif gelişme yaşanacağı konusunda iyimserim. Ancak anahtar mesele, Başika kampı konusunun en kısa sürede çözülmesi olacaktır.” diye konuştu.

Başika meselesinin görüşmelerde değerlendirildiğini kaydeden Alevi, Türk askerlerinin, Musul operasyonunun tamamlanmasının ardından kamptan çekileceğini iddia etti.

Alevi, şu anda kampta herhangi Iraklı yetkililerin bulunmadığını belirtti.

Bir soru üzerine Alevi, Musul operasyonunun üç ay sonra tamamlanmasını öngördüklerini kaydetti.

Sincar’da terör örgütü PKK’nın varlığı meselesi de sorulan Alevi, herhangi bir terör örgütünün komşu bir ülkeyi tehdit etmesine müsaade etmeyeceklerini ifade etti.

PKK’nın da aralarında bulunduğu hiçbir terör grubuna izin vermeyeceklerini dile getiren Alevi, Sincar’ın PKK’dan temizlenmesi konusunda Irak merkezi hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında tam bir mutabakat bulunduğunu anlattı.

Sincar’ın kurtarılması konusunda bir sorun yaşanmayacağını düşündüklerini belirten Alevi, Türkiye’nin, topraklarında herhangi bir askeri operasyona girişmesini beklemediklerini söyledi.

Irak hükümetinin, Haşdi Şabi milisleriyle aynı çatı altında bulunan ve PKK tarafından örgütlenmiş bazı yerel unsurlara maaş verdiğinin hatırlatılması üzerine Alevi, PKK unsurlarına bir ödeme yapılmadığını savundu. Alevi, Sincar'da terör örgütü DEAŞ'a karşı direnen yerel unsurlara ise maaş vermelerinin doğal bir durum olduğunu ifade etti. Irak Büyükelçisi, PKK ile Sincarlı bazı yerel unsurlar arasında ilişki olduğu konusunda ise delil bulunmadığını öne sürdü.

Türk heyetinin Irak ziyaretinde bazı bakanların Başika kampında Türk askerleriyle bir araya geldiğinin hatırlatılması üzerine Alevi, bunun programda yer almadığını ve kendileri için sürpriz olduğunu ileri sürdü.

Irak Büyükelçisi, ülkesinde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) okullarında, eğitimin ilk yarısında yöneticilerin, yaz döneminde de FETÖ'ye mensup tüm öğretmenlerinin değiştirilmesi konusunda Türkiye ile mutabık kaldıklarını dile getirdi.

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Milli Savunma Bakanı Işık: &quot;Musul yakınlarında, Başika'da, Gedu üs bölgesinde Türk askerinin varlığı, Sayın Başbakanımızın da ifade ettiği gibi bir keyfiyet değildir, bir zorunluluktur. Bölgeden DEAŞ'ın temizlenmesi, sökülüp atılması, Musul'un tekrar güvenli bir şehir haline gelmesi Irak'ın güvenliği kadar Türkiye'nin güvenliği açışından da önemlidir.&quot;
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MİLLİ SAVUNMA BAKANI IŞIK: "MUSUL YAKINLARINDA, BAŞİKA'DA, GEDU ÜS BÖLGESİNDE TÜRK ASKERİNİN VARLIĞI, SAYIN BAŞBAKANIMIZIN DA İFADE ETTİĞİ GİBİ BİR KEYFİYET DEĞİLDİR, BİR ZORUNLULUKTUR. BÖLGEDEN DEAŞ'IN TEMİZLENMESİ, SÖKÜLÜP ATILMASI, MUSUL'UN TEKRAR GÜVENLİ BİR ŞEHİR HALİNE GELMESİ IRAK'IN GÜVENLİĞİ KADAR TÜRKİYE'NİN GÜVENLİĞİ AÇIŞINDAN DA ÖNEMLİDİR."
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