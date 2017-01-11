Suriyeli kadınlara meslek eğitimi

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ADANA (AA) - Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Adana'ya gelen 500 Suriyeli kadına meslek eğitimi veriliyor.

Yüreğir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye ve Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı iş birliğinde Suriyeli kadınlara meslek edindirme projesi gerçekleştirildi.

Aralık ayında başlayan ve bu yılın şubat ayında sona erecek proje kapsamında 500 Suriyeli kadına halk eğitim merkezi öğretmenleri tarafından aşçılık, kuaförlük, cilt bakımı ve tıbbi sekreterlik kursları veriliyor.

Eğitimlerin ardından sertifika almaya hak kazanacak Suriyeli kadınlar meslek sahibi olacak.

Öte yandan, Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Mevlana Kültürevinde aşçılık kursu gören Suriyeli kadınları ziyaret edip, hazırlanan yemeklerin tadına baktı.

Yemekleri lezzetli ve başarılı bulduğunu ifade eden Çelikcan, şunları kaydetti:

"Ülkemize sığınan kardeşlerimize meslek edindirerek hem yaşamlarını kolaylaştırmayı, hem de kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmelerini amaçlıyoruz. Devletin şefkat eli, her zaman mazlumların üzerindedir. Güzel bir amaca hizmet eden bu kurslarımızdan sertifika alan Suriyeli kadınlarımız edindikleri meslek dallarında hayata atılacak, elleri ekmek tutacak, hayatlarını başkalarının eline bakmadan yaşama imkanına kavuşacak."



