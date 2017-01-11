Filipinler'de doğum kontrol seferberliği

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MANİLA (AA) - Filipinler'de Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, ülkede ihtiyaç halinde 6 milyon kadına, doğum kontrolü konusunda teknik yardım sağlanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzaladı.

Ekonomik Planlama Bakanı Ernesto Pernia yaptığı açıklamada, hükümet organlarına "aile planlaması konusunda toplumun tüm ihtiyaçlarının eksiksiz karşılanması" talimatı veren kararnamenin, yoksullukla mücadeleyi amaçladığını belirtti.

Pernia, ülkede 2015 yılında yüzde 21,6 olan yoksulluk oranının, Duterte döneminde 2022 yılına kadar yüzde 14 ila 13 civarına düşürmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Bakan Pernia, ülkede her gün 11 kadının, gebelik ve doğum komplikasyonları sebebiyle hayatını kaybettiğine dikkati çekerek, anne ölümlerini ve ergen gebeliğini önlemeyi amaçlayan yasanın, ailelerin sahip olmak istedikleri çocuk sayısına kısıtlama getirmediğini vurguladı.

Kararnamede ülkede 6 milyon kadının, gebeliği önleyici malzemeye erişimi olmadığı belirtildi ve ilk etapta yoksulluk sınırı altında yaşayan 2 milyonuna, en geç 2018'e kadar bu malzemelerin temin edilmesi, daha sonra kalan kısmın yardım kapsamına alınması talimatı verildi.

Ayrıca yetkililerin ülke genelinde aile planlaması konusunda yardıma ihtiyaç duyan çiftleri tespit etmesi, kurumların köy seviyesinde teşkilatlanarak sivil toplumla iş birliğini arttırması istendi.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) verilerine göre, Filipinler son 20 yılda ergen gebeliklerin artış gösterdiği tek Asya Pasifik ülkesi oldu.

Örgüt geçen yıl yayımladığı raporda, yüksek doğurganlık oranının, çalışan genç nüfusa sahip benzer ülkelere göre Filipinler'in ekonomik büyümesini sekteye uğratabileceği uyarısında bulunmuştu.

Öte yandan hükümetin aile planlaması stratejisi, Katolik kilisesi ve kürtaj karşıtı grupların tepkisini çekiyor. Gebelik önleyici tedbirleri kürtaj olarak niteleyen grupların başvurusu üzerine Yüksek Mahkeme, 2014 yılında Sorumlu Ebeveynlik ve Üreme Sağlığı Yasası'nın bazı hükümlerini askıya almıştı. Hükümet mahkeme kararını temyize götürmüştü.







