AK Parti'den enerji tasarrufu projesi

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ANKARA (AA) - AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Milli servet olan enerjimizi muhafaza etmek ve enerjiye olan dışa bağımlılığı en aza indirmek amacıyla ülke olarak hepimizin üzerine düşen sorumluluklar var." dedi.

AK Parti Genel Merkezi'nde Enerji Tasarrufu Haftası nedeniyle, "Enerji milli servettir" projesi başlatıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, parti genel merkezinde yaptığı açıklamada, enerji verimliliği haftası nedeniyle enerji verimliliğine yönelik farkındalık oluşturmak istediklerini belirtti.

Karaaslan, aynı zamanda parti genel merkezindeki "Çevre yönetim" planının ilk başlangıcını vererek, yapılacak planlamalarla birlikte geri dönüşüm, atık yönetimi ve enerji verimliliğine kadar bir çok etapta çalışmalar gerçekleştireceklerini ifade etti.

Karaaslan, Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı olarak, bu dönüşümü tüm Türkiye'ye yaymak istediklerini, AK Parti Genel Merkezi'nin engelsiz, çocuk dostu ve kadın dostu bir bina olduğunu anımsattı.

Binada bulunan tüm personele ilk etapta eğitim vererek, projeye başlayacaklarını anlatan Karaaslan şöyle devam etti:

"Milli servet olan enerjimizi muhafaza etmek ve enerjiye olan dışa bağımlılığı en aza indirmek amacıyla ülke olarak hepimizin üzerine düşen sorumluluklar var. Biz bunları kendi evlerimiz, ofislerimizde hayata geçirerek çevre dostu uygulamaları hayatın her alanında hayata geçirebiliriz. Bunun ilk startını buradan vererek, genel merkez binamızdan başladık ve Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyor. Bu duyarlılıkla tüm teşkilatlarımıza ve bütün Türkiye'ye yayılmasını hedefliyoruz."

"Enerji, milli servettir" sloganı ile projenin ilk uygulamasını katlardaki elektrik prizlerine yapıştırılan notlar ile basın mensuplarına gösteren Karaaslan, makam odaları ve tüm katlarda bu tür uygulamaların genel merkezlerinde görülebileceğini kaydetti.