Kırklareli'nde kayıp genç ölü bulundu

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Vize ilçesinde kayıp başvurusunda bulunulan gencin cesedi derede bulundu.
İlçeye bağlı Çavuşköy'de yaşayan Deniz Yerbasan'dan (24) haber alamayan ailesi, dün ilçe emniyet müdürlüğüne kayıp başvurusu yaptı.
Ailenin başvurusu üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile köy sakinleri bölgede arama çalışması başlattı. Aramalar sonucu Yerbasan'ın cesedi köye yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki dere içerisinde bulundu.
Yerbasan'ın cesedi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.