11 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kırklareli'nde kayıp genç ölü bulundu

11 Ocak 2017 Çarşamba, 14:44

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Vize ilçesinde kayıp başvurusunda bulunulan gencin cesedi derede bulundu.

İlçeye bağlı Çavuşköy'de yaşayan Deniz Yerbasan'dan (24) haber alamayan ailesi, dün ilçe emniyet müdürlüğüne kayıp başvurusu yaptı.

Ailenin başvurusu üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile köy sakinleri bölgede arama çalışması başlattı. Aramalar sonucu Yerbasan'ın cesedi köye yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki dere içerisinde bulundu.

Yerbasan'ın cesedi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İLGİLİ HABERLER

Kırklareli'ndeki FETÖ/PDY soruşturmaları
YEREL

KIRKLARELİ'NDEKİ FETÖ/PDY SORUŞTURMALARI

Soğuk hava pazarcıyı da etkiledi
YEREL

SOĞUK HAVA PAZARCIYI DA ETKİLEDİ
Başkanın ajandası iş arayanların listesiyle doldu
YEREL

BAŞKANIN AJANDASI İŞ ARAYANLARIN LİSTESİYLE DOLDU
Gıda zehirlenmeleri eğitimi
YEREL

GIDA ZEHİRLENMELERİ EĞİTİMİ
Babaeski Belediye Başkanı Avcı'dan basına kahvaltı
YEREL

BABAESKİ BELEDİYE BAŞKANI AVCI'DAN BASINA KAHVALTI
Kırklareli'nde FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

KIRKLARELİ'NDE FETÖ/PDY SORUŞTURMASI

Kırklareli'nde buz sarkıtları temizleniyor
YEREL

KIRKLARELİ'NDE BUZ SARKITLARI TEMİZLENİYOR
Kırklareli'nde eğitime kar engeli
YEREL

KIRKLARELİ'NDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Trakya'da kış
YEREL

TRAKYA'DA KIŞ
Trakya'da &quot;yumurta donduran&quot; soğuklar
YEREL

TRAKYA'DA "YUMURTA DONDURAN" SOĞUKLAR
İl Uyuşturucuyla Mücadele Kurulu toplantısı
YEREL

İL UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE KURULU TOPLANTISI
İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı
YEREL

İL HIFZISSIHHA KURULU TOPLANTISI
Kırklareli'nde Techday teknoloji günleri
YEREL

KIRKLARELİ'NDE TECHDAY TEKNOLOJİ GÜNLERİ
Kırklareli'nde karla mücadele çalışmaları
YEREL

KIRKLARELİ'NDE KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI
İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası
YEREL

İLÇE BAZLI KURAKLIK VERİM SİGORTASI