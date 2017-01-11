Nepal'de Yeniden Yapılandırma Ajansı Başkanı görevden alındı

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KATHMANDU (AA) - Nepal'de 25 Nisan 2015’te meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde hasar gören yaklaşık 1 milyon ev ve binanın yeniden inşa edilmesi için atanan Yeniden Yapılandırma Ajansı Başkanı Sushil Gyewali görevden alındı.

Enformasyon Bakanı Surendra Karki, Gyewali'nin 2015 depreminin ardından kendisine verilen yeniden imar işini geciktirmesi nedeniyle görevinden alındığını açıkladı.

Karki, gecikmenin sebebini açıklaması için iki kez şans verilen Gyewali'nin yaptığı savunmanın tatmin edici bulunmadığını söyledi.

Nepal'de 25 Nisan 2015'te meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde 8 binden fazla kişi yaşamını yitirmiş, 18 bin kişi yaralanmıştı. Son 80 yılın en büyük deprem felaketini yaşayan ülkede yüz binlerce kişi evsiz kalmıştı. Yabancı hükümetler ve yardım kuruluşları, yeniden yapılandırma için 4,1 milyar dolar yardımda bulunma sözü vermişti.

Yeniden Yapılandırma Ajansı, hükümet tarafından hibe edilen paranın bir kısmının 450 bin aileye dağıtıldığını ancak depremin neden olduğu hasardan etkilenen bazı bölgelerde yaşayanlar hakkında hala bilgi toplandığını ifade etmişti.

Depremde evlerini kaybedenler, iki kışı geçici sığınaklarda geçirmek zorunda kaldı.

Yeniden yapılandırmanın 7,86 milyar dolara mal olması bekleniyor.



