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Milli Piyade Tüfeği teslim töreni

11 Ocak 2017 Çarşamba, 14:53

KIRIKKALE (AA) - Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Kıbrıs Barış Harekatı'nda müttefiklerimizin ortaya koyduğu tavır bizim her zaman mümkün olan en yüksek yerlilik oranında TSK'yı donatmamızın gerekliliğini ortaya koydu. Özellikle 90'lı yıllarda terörle mücadelede ve son dönemde bölgesel olaylardan sonra bazı ülkelerin Türkiye'ye bu noktada tekrar ambargo tehdidinde bulunması, aslında ne kadar doğru yolda olduğumuzun bir göstergesi." dedi.

Bakan Işık, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Silah Fabrikası'ndaki Milli Piyade Tüfeği'nin (MPT-76) teslim töreninde yaptığı konuşmada, ayrı bir gururun yaşandığını belirtti.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen, her türlü arazi ve hava şartlarında görev yapacak MPT-76'nın seri üretimi tamamlanan ilk partisinin Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildiğini belirten Bakan Işık, hayırlı olması temennisinde bulundu.

Silahın yapımında emeği olanlara teşekkür eden Işık, "Bu topraklar bize kolay vatan olmadı. Bu toprakların bize vatan olarak kalması için öncelikle çok güçlü bir demokrasiye, güçlü bir ekonomiye ve güçlü bir silahlı kuvvetlere ekmek, su kadar muhtacız." diye konuştu.

Türkiye'nin dünyanın en güçlü silahlı kuvvetlerinden birine sahip olduğunu ifade eden Bakan Işık, şunları söyledi:

"Silahlı Kuvvetlerimizin bu gücünün başında insan unsuru gelmekte. Gerçekten nitelikli insan kaynağımız var. Son dönemlerde TSK'nın içine sızan hain FETÖ'nün her türlü TSK'yı zayıflatma faaliyetine rağmen TSK, hamd olsun gücünden bir şey kaybetmedi. 15 Temmuz'daki darbe girişiminden sonra bu yapıyla ilgili TSK içinde yaptığımız temizlikten sonra Türk Silahlı Kuvvetlerimiz çok daha güçlü hale geldi. Bu nitelikli insan kaynağını dünyanın en iyi silahlarıyla donatmak da bir vatan görevidir. 14 yıldır, TSK'ya kendi yerli ve milli imkanlarla üretilen silahlarımızı teslim etmek, bu noktada dışa bağımlılığımızı minimize etmek için gece-gündüz çalışıyoruz. Kıbrıs Barış Harekatı'nda müttefiklerimizin ortaya koyduğu tavır bizim her zaman mümkün olan en yüksek yerlilik oranında TSK'yı donatmamızın gerekliliğini ortaya koydu. Özellikle 90'lı yıllarda terörle mücadelede ve son dönemde bölgesel olaylardan sonra bazı ülkelerin Türkiye'ye bu noktada tekrar ambargo tehdidinde bulunması aslında ne kadar doğru yolda olduğumuzun bir göstergesi."

- "Savunma sanayinin geldiği nokta ..."

Milli Piyade Tüfeği'nin güvenlik güçlerinin güvenle kullanacağı bir silah olduğunu vurgulayan Bakan Işık, Türkiye'nin 14-15 yıl önce savunma sanayi alanında yüzde 80 oranında dışa bağımlı olduğunu belirtti.

Bu oranı bugün yüzde 40 seviyesine düşürdüklerini vurgulayan Işık, "Hedefimiz bu oranı yüzde 20'lerin de altına düşürmek. Artık Türkiye, başkasına bu noktada gıptayla bakan bir ülke değil, pek çok ülkenin kendisine gıptayla baktığı, yani gıptayla bakılan bir noktaya geldi." ifadesini kullandı.

Milli Piyade Tüfeği'nin projelerinin satılmasıyla ilgili adli sürecin devam ettiğini anımsatan Bakan Işık, "Artık bu noktada projeleri çalınan bir ülke, özellikle gıptayla izlenen bir ülke noktasındayız. Kim hainlik, yanlış yaparsa mutlaka bedelini ödeyecek ama bu olay Türk savunma sanayinin geldiği noktayı da gösteriyor." dedi.

- Milli Piyade Tüfeği, Orgeneral Çolak'a teslim edildi

MKE Silah Fabrikası'ndaki törenle, Türk mühendislerince tasarlanan yerli üretim Milli Piyade Tüfeği (MPT-76), Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi.

Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir, tören alanındaki bir MPT-76'yı Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'a verdi.

Milli Piyade Tüfeği'ni teslim almaktan duyduğu gururu ifade eden Orgeneral Çolak, "MPT-76'nın Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girmesiyle bir kuvvet çarpanı silah olarak bunu operasyonel faaliyetlerimizde ve plan görevlerimizde kullanacağımızı değerlendiriyoruz." diye konuştu.

- Bakan Işık ve Orgeneral Çolak'tan MPT-76 ile atış

Törenin ardından Milli Savunma Bakanı Işık ve Orgeneral Çolak, binadaki atış poligonuna gitti. Milli Piyade Tüfeği ile ilk olarak Bakan Işık, atış gerçekleştirdi.

Işık, 5 atışta da hedefi tam isabetle vurmasının ardından, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Çolak ile hedef kağıdını inceledi. Orgeneral Çolak, Milli Savunma Bakanı Işık'ın atışlarına yönelik, "Vuruş istikrarınız çok güzel" ifadesini kullandı.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Çolak da yaptığı 5 atışla hedefi tam isabetle vurdu.

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