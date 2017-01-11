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ABD'de polislerin çoğuna göre siyahilerin vurulması "münferit olaylar"

11 Ocak 2017 Çarşamba, 14:58

ANKARA (AA) - ABD’de yapılan bir araştırmaya katılan polis memurlarının 3'te 2'si, polisle siyahilerin karşı karşıya geldiği olaylarda siyahilerin öldürülmesini "münferit olaylar" şeklinde değerlendirdi.

Ulusal Polis Araştırma Platformu ve Pew Araştırma Merkezi tarafından 2016'nın mayıs ve ağustos ayları arasında yürütülen anketlere 7 bin 917 polis ve 4 bin 538 sivil ABD vatandaşı katıldı.

Araştırma, 2014’te Ferguson kentinde siyahi genç Michael Brown'ın polis tarafından vurulması sonrası ülke genelinde çıkan protestolar sonrasında polislerin siyahi Amerikalılara yönelik tepkisini ölçen ilk ulusal anket oldu.

Ankete katılan polislerin yüzde 67'si polisle karşı karşıya gelen siyahilerin vurulmasını "münferit olaylar" olarak değerlendirdi. Polislerin yüzde 31'i bu tür vakaları daha büyük olayların işareti olarak değerlendirdi.

Siyahilerin vurulmasını "münferit olaylar" şeklinde gören sivil ABD vatandaşlarının oranı ise yüzde 39 oldu. Sivillerin yüzde 60'ı bu tür olayları "daha büyük sorunların işareti" olarak yorumladı.

Beyaz ve Hispanik polis memurların yüzde 72’si, polisle karşı karşıya gelerek öldürülen siyahileri "münferit" hadise olarak gördüğünü belirtirken, siyahi polislerin yüzde 43'ü bu görüşe katıldı.

Irk eşitliğiyle ilgili beyaz polis memurlarının yüzde 92'si ülkede siyahi ve beyaz vatandaşlar arasında eşitlik sağlamak için gereken değişikliklerin yapıldığını ifade etti. Siyahi polislerin ise yüzde 29’u buna katıldı.

Beyaz sivil Amerikalıların yüzde 57’si, siyahilerin ise yüzde 12'si gerekli değişikliklerin yapıldığı değerlendirmesinde bulundu.

ABD'de polisler tarafından öldürülen kişilerin istatistiklerini tutan "Mapping Police Violence" adlı kuruluşa göre, 2016 yılında ülke genelinde 289 siyahi polis tarafından öldürüldü. Bir önceki yıl bu sayı 346 olmuştu.

ABD'de son yıllarda silahsız siyahi gençlerin polis tarafından öldürülmesinin ardından bazıları büyük çaplı birçok protesto olayı yaşanmıştı.

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