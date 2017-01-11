ADOB Carmen operasını sahneleyecek

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ANKARA (AA) - Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), Fransız besteci Georges Bizet'in Carmen operasını sahneleyecek.

ADOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, opera kadın kahramanlarının en vurdumduymazı olarak nitelendirilen Carmen, 14 Ocak Cumartesi günü saat 20.00'de Opera Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.

Eserde, sınır tanımaz özgürlük duygusunun öyküsü anlatılacak. Orkestra şefliğini Sunay Muratov, Nezih Seçkin ve Alessandro Cedrone dönüşümlü yapacak.

Recep Ayyılmaz'ın rejisiyle sahnelenecek olan Carmen operasında dekor Seyhan Atamer, kostüm Gizem Betil, ışık Müfit Özbek ve Emin Saraçoğlu imzası taşıyor. 3 perdelik eserin koreografı Deniz Çığ, koro şefleri ise L. Aleksandrova ve Mustafa Erdoğan.



