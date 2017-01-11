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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Antalya'daki FETÖ/PDY soruşturması

11 Ocak 2017 Çarşamba, 15:04

ANTALYA (AA) - Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan emekli 2. sınıf emniyet müdürü adliyeye sevk edildi.

"FETÖ üyesi olmak ve örgüt adına faaliyetlerde bulunmak" suçlamalarıyla gözaltına alınan Maksut K, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye götürüldü.

Antalya'nın Kemer ilçesinde mağarada bulunduğu iddia edilen ve dolandırıcılık amacıyla altın rengine boyanan, alçıdan yapılan külçelerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Maksut K, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinin yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde yeniden gözaltına alınmıştı.

Zanlının, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında bir süre önce resen emekli edildiği öğrenilmişti.

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