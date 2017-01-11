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Van'a 20 milyon avroluk yatırım

11 Ocak 2017 Çarşamba, 15:10
Van'a 20 milyon avroluk yatırım

VAN (AA) - Mersin ve İstanbul'da yatırımı bulunan ve birçok ülkeye ürün ihraç eden Kaptanoğlu Plastik, Cazibe Merkezleri Programı kapsamında Van'da 20 milyon avroluk yatırım yapma kararı aldı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın Diyarbakır'da açıkladığı "Yatırım ve Destek Hamlesi Cazibe Merkezleri Programı", Van'da meyvelerini vermeye devam ediyor.

Van Oganize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Şemsettin Bozkurt, Kaptanoğlu Plastik'in 20 milyon avroluk yatırım için Van'a gelmesinin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Başbakan Yıldırım'ın açıklamış olduğu cazibe merkezleri kapsamında 20 milyon avroluk yatırımı Van'a kazandırmak için çalıştıklarını ifade eden Bozkurt, yatırımcının Van OSB'yi ziyaret ederek incelemelerde bulunduğunu aktardı.

- "20 milyon avroluk yatırım için Van'dalar"

İş adamları Ergün Kaptan ve kardeşi Kadir Kaptan'ın, Mersin OSB'de sebze meyve plastik kasaları üretimi ile İstanbul'da otomotiv sektöründe kullanılan plastik yedek parçaların kalıp imalatını yaptıklarını anlatan Bozkurt, şöyle konuştu:

"Bütün plastik aksamların modellerini yapıp dünyanın birçok yerine ihracat yapıyorlar. İhracatları yıllık 10 milyon doları bulan ciddi bir firmadır. 20 milyon avroluk yatırım için Van'dalar. İlk etapta bu firmanın 100'e yakın istihdamı olacak ve bölgede rakibi bulunmayan bir üretimdir. Mersin ile İstanbul'daki üretimin karma sistemini burada gerçekleştirecekler. Hem kalıp üretimi hem de kalıp imalatından otomotiv sektöründeki pazarı hazırdır."

Bozkurt, daha önce Van'da yapılması planlanan 50 milyon avroluk yatırımın müjdesini verdiklerini anımsattı.

Bölgeye yatırım yapmak isteyenlerin hizmetinde olduklarını vurgulayan Bozkurt, "20 milyon avroluk yatırım için 20 bin metrekare alan hazırladık. Van'a yatırım yapacak olan firmalar teknolojiyi iyi kullanan ve dünya çapında ihracat yapan firmalar. Ülkemizin hedeflediği dış ticarete, 100 milyar dolar hedefine doğru atılan çok ciddi adımlardır. Bunun lokomotifini oluşturan cazibe merkezleri kapsamındaki desteklerdir. Hedefimiz 10 yıl içerisinde Van’da 500 fabrika oluşturmak ve bu fabrikalarda Van nüfusunun yüzde 10'unu istihdam etmektir." dedi.

- "20-30 milyon dolarlık ticaret hacmi düşünüyoruz"

Kaptanoğlu Plastik Genel Müdürü Ergün Kaptan ise İran'da iyi bir pazarlarının olduğunu, bu yatırım ile pazarlarını daha da genişletmeyi hedeflediklerini aktardı.

İran dışında Irak, Rusya ve Mısır ile ciddi bir ticaret içinde olduklarını vurgulayan Kaptan, "Yıllık dış ticaret hacmimiz 900 milyon dolar seviyesindedir. Bizim en büyük hedefimiz Çin'e giden insanlarımızı burada tutmaktır. Türkiye'nin bu alanda Çin'e bağımlılığına son vermek istiyoruz. Şartlar olgun oldukça bu yolda ilerleyeceğiz. Devlet desteklerinin olması bizleri cezbediyor. Biz Van'da 20-30 milyon dolarlık bir ticaret hacmi düşünüyoruz." diye konuştu.

Van Mermer Yönetim Kurulu Başkanı Bedrettin Gökçenay ise hükümetin, cazibe merkezleri kapsamında verdiği desteğin önemli olduğunu kaydetti.

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