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"Mehmet Ekici gelmek istiyor"

11 Ocak 2017 Çarşamba, 15:12


ANTALYA (AA) - Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Trabzonsporlu futbolcu Mehmet Ekici'ye ihtiyacının olduğunu ve oyuncunun da sarı-lacivertli takıma gelmek istediğini söyledi.

Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde kamp çalışmalarını yarın tamamlayacak sarı-lacivertli takımda teknik direktör Advocaat, basın toplantısı düzenledi.

Hollandalı teknik adam, takımın konakladığı otelde gerçekleştirilen basın toplantısında, kadrosunda Mehmet Ekici gibi bir orta saha oyuncusuna ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Orta sahada hep aynı tip oyunculara sahip olduklarını aktaran Advocaat, "Mehmet Ekici gibi bir oyuncuya ihtiyacım var. O da buraya gelmek istiyor. Buraya gelmek isteyen oyuncular fark oluşturabilir." dedi.

Trabzonspor'un da Aatıf Chahechouhe'yı istediğini vurgulayan tecrübeli teknik adam, şöyle konuştu:

"Aslında bu durum çok basit. Trabzonspor'dan Mehmet Ekici'yi istiyoruz. Onlar da bizden Aatıf'ı istiyor. Aatıf'ın bu konuyla ilgili düşüncesi farklı. Bundan sonra ne olur, bilmiyorum. Aatıf kesinlikle yanlış bir şey yapmadı. Kulübün verdiği karardan farklı bir karar verdi. Bunu anlayabiliyorum. Farklı bir durumu gelişmezse burada kalır. Çünkü hala iyi bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

Advocaat, Mehmet Ekici'yle kendisinin hiç görüşmediğini ancak oyuncuyla görüşmeler yapanların olduğunu da belirtti


- "Şampiyonluk için buradayım"


Advocaat, Fenerbahçe'nin şampiyonluğu için görevde olduğunu dile getirdi.

Hollandalı teknik adam, "Şampiyonluk sizin için ne anlam ifade ediyor?" sorusuna "Şampiyonluk için buradayım. Burada olmamın en önemli sebebi bu ama birkaç oyuncu alabilirsek daha iyi olur." cevabını verdi.

Daha fazla oyuncuya ihtiyaçlarının olduğunun altını çizen Advocaat, şunları kaydetti:

"İyi bir kadromuz var. Daha da geliştirmeliyiz çünkü bütün kupalarda varız. Daha fazla oyuncu almalıyız. Karavaev iyi bir transfer. Çok iyi bir oyuncu aldık. Ondan hemen müthiş işler beklememeliyiz ama kıymetli bir ismi kadromuza kattık. İlk defa Türkiye'de çalışıyorum. Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir kulüp olduğunu fark edebiliyorum. Beşiktaş ve Galatasaray'ın özellikle Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir kulüp olduğunu görebiliyorum. Yeni oyuncular için yönetimle görüşüyoruz. Başkan ve yönetim isteklerimize hiçbir zaman 'hayır' demiyor. Başkanımız ve yönetimimiz Fenerbahçe'yi tekrar en üst düzeye çıkarmaya çalışıyorlar."

Transfer için basında çıkan isimleri bildiğini de anlatan 69 yaşındaki teknik adam, "Çok fazla dedikodu var. Çok fazla isim yazılıp çiziliyor ama sadece Ukrayna'dan bir kiralık oyuncu kadromuza kattık. Tüm yazdığınız, önerdiğiniz isimler, dedikodularda adı geçen isimlerin çoğu buraya gelmeyecek. Beklentilerden farklı bir şey ortaya çıkacak. Oyuncu getirmek kolay değil." değerlendirmesinde bulundu.


- Salih Uçan hakkında

Tecrübeli teknik adam Salih Uçan'ın kamp döneminde iyi çalıştığını ancak bunun yeterli olmadığını da aktararak, "Salih'in fizik kondisyonunu toparlaması için bu kamp dönemi yetmez. Salih 22 yaşında ve hala genç olduğunu söyleyebiliriz. Salih, bu takım için her hafta oynayabilecek bir oyuncu olduğunu göstermeli. Burada 3 gündür çok iyi çalıştı ve her şeyini verdi ama bu yetmez. Her hafta, her gün bunu göstermeli." diye görüş belirtti.

Advocaat, kadro dışı kalan futbolcular Nijeryalı futbolcu Emmanuel Emenike ve vatandaşı Gregory van der Wiel'in kulüp ve kendi menfaatleri için başka takım bulmaları gerektiğini kaydetti.



- TFF'ye sitem

Dick Advocaat, Ziraat Türkiye Kupası'nın statüsünden dolayı Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) sitem etti.

TFF'nin çok iyi işlere imza attığını belirten Advocaat, kupa maçları için aynı şeyin söz konusu olmadığını anlatarak, "Neden hala kupada 2 maç oynamak mecburiyetindeyiz? Her şeyin ve Avrupa'daki durumumuzun belli olacağı dönemde biz 2 Türkiye Kupası maçı oynamak zorundayız. Fenerbahçe ve diğer kulüpler Avrupa'da devam ediyor. Bunlar Türk futbolu için çok önemli şeyler. TFF bu konuyla ilgili düşünmeli. Ya tek maç yapılsın ya da daha sonra oynansın. Her hafta 3 maçla devam edemezsiniz." şeklinde konuştu.


- "Türkiye'de olmaktan mutluyum"

Advocaat, Türk futbolunun çok geliştiğini ve Türkiye'de olmaktan mutluluk duyduğunu aktardı.

Gittikleri her deplasmanda çok iyi statlarla karşılaştıklarını belirten tecrübeli teknik adam, şunları ifade etti:

"Burada çok iyi imkanlarda futbol oynanıyor. Bu da Türkiye'nin ne kadar kaliteli bir lige sahip olduğunu gösteriyor. Her takım birbirini yenebiliyor. Türkiye'de gerçekten çok iyi imkanlar ve tesisler görebiliyoruz. Türkiye'de olmaktan ve gördüklerimden mutluyum."

Sezon sonu bitecek sözleşmesiyle ilgili konuşmanın erken olduğunu dile getiren Advocaat, hakemlere de sahip çıkarak şunları kaydetti:

"Antrenörler olarak bazen hakemlik yapmak zorunda kalıyoruz. Bu anlarda işlerinin ne kadar zor olduğunu anlıyoruz. Bazen hoşunuza giden bazen de size karşı kararları oluyor. Yaptıkları iş zor. Tamamen onların yaptığı işe saygı duyuyorum. Onların dürüst ve saygıya değer insanlar olduğunu düşünüyorum."

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