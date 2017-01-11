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YEREL HABERLER  / ISPARTA HABERLERİ
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Isparta'da eski belde belediye başkanı arazide ölü bulundu

11 Ocak 2017 Çarşamba, 15:14

ISPARTA (AA) - Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Kesme beldesinin eski belediye başkanı Mehmet Kanatsız, arazide ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, beldede geçen dönem belediye başkanlığı yapan Kanatsız, hayvanlarını otlatmak için dün beldeden ayrıldı. Kanatsız'a ulaşamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ve AFAD ekipleri, belde dışındaki yüksek arazide, Kanatsız'ın cesedine ulaştı. Kanatsız'ın cenazesi, incelemenin ardından Sütçüler Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kanatsız'ın, kalp krizi sonucu veya donarak hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

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