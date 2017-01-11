Ödemeler dengesi verileri

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, "Bir sonraki ay dış ticaret açığı yükselse de baz etkisiyle Orta Vadeli Program'da yer alan 31,3 milyar dolarlık yıllık cari açık hedefini yakalamamız mümkün." ifadesini kullandı.

Zeytinoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından bugün açıklanan, Kasım 2016 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi.

Kasım ayında yıllık cari açığın ekim ayına göre değişmediğine işaret eden Zeytinoğlu, "Bir sonraki ay dış ticaret açığı yükselse de baz etkisiyle Orta Vadeli Program'da yer alan 31,3 milyar dolarlık yıllık cari açık hedefini yakalamamız mümkün. İstikrarın sürekliliği, uygun yatırım ortamının sağlanması ve artması beklenen turizm gelirleriyle cari açıkta daha olumlu sonuçlar elde edebiliriz." görüşünü belirtti.

Zeytinoğlu, 11 aylık cari açığın 28,6 milyar dolar olduğunu ifade ederek, "Kasım ayında dış ticaret açığının azalmış olmasına rağmen, jeopolitik gelişmeler ve güvenlik endişeleriyle turizm ve taşımacılık sektörlerinde gelir kaybı yaşandı, ancak bunların konjonktürel ve geçici etkiler olduğunu düşüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

2016 yılının 11 ayı itibarıyla turizm gelirlerindeki yüzde 36'lık gerilemenin cari açık üzerindeki olumsuz etkilerine dikkati çeken Zeytinoğlu, enerji fiyatlarındaki düşüşle ithalatın gerilemesinin bu negatif etkileri gidermede yeterli olmadığını bildirdi. Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Tüm bunlara rağmen Orta Vadeli Program'da yer alan 31,3 milyar dolarlık açığı yakalayabileceğimizi düşünüyoruz. 2016 yılında ülkemizdeki istikrarı bozucu gelişmeler nedeniyle yabancı sermaye girişleri azaldı. Cari açığın finansmanında önemli yer tutan doğrudan yabancı sermaye yatırımları, ülkemizin içinde bulunduğu ortamdan dolayı zayıf seyretti. 2017'de uygun yatırım ortamının sağlanmasıyla yabancı sermaye yatırımlarını ülkemize çekmeliyiz."



