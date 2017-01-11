Cenaze aracı kar nedeniyle kayarak yoldan çıktı

MALATYA (AA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kuluncak ilçesinde yoğun kar nedeniyle mahsur kalan cenaze aracını kurtararak cenazenin defnedilmesini sağladı.
Ankara'da vefat eden Satiş Yıldırım'ın (81) cenazesi, toprağa verilmek üzere cenaze nakil aracıyla memleketi Malatya'nın Kuluncak ilçesine getirildi.
Yıldırım'ın defnedileceği Başören Mahallesi mezarlığına doğru yola çıkan cenaze aracı, yoğun kar nedeniyle kayarak yoldan çıktı.
Durumun Malatya Büyükşehir Belediyesine bildirilmesi üzerine yola çıkan karla mücadele ekipleri, kara saplanan cenaze aracına ulaşarak bulunduğu yerden kurtardı.
Ekipler, ayrıca kapanan 17 kilometrelik mahalle yolunu ulaşıma açarak Yıldırım'ın cenazesinin mahalle mezarlığına ulaştırılmasını sağladı.
Yıldırım'ın cenazesi, burada toprağa verildi.