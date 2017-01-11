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Karaman'daki ev yangını

11 Ocak 2017 Çarşamba, 15:24
Karaman'daki ev yangını

KARAMAN (AA) - Karaman'ın Ermenek ilçesinde bir evde çıkan yangında yaşamını yitiren baba ve 2 kızının cenazesi defnedildi.

Ermenek Devlet Hastanesi morgundan alınan baba Kemal (42) ile kızları Zeynep (19) ve Ebru Sağlam'ın (8) cenazesi, Çınarlısu Mahallesi'ndeki Sipas Camisi'ne getirildi.

Burada İlçe Müftüsü Mehmet Seven tarafından öğle vakti cenazeler için namaz kıldırıldı. Daha sonra Baba ve kızlarının cenazesi, ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye, Sağlam ailesinin yakınları ile Ermenek Kaymakam Vekili Fatih Kaşıkcı, Ermenek Belediye Başkanı Uğur Sözkesen ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törene katılan Sağlam ailesinin yakınları gözyaşı döktü.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde dün evde çıkan yangında baba Kemal (42) ile kızları Zeynep (19) ve Ebru Sağlam (8) hayatını kaybetmişti. Baba Kemal Sağlam'ın cesedi, AFAD, Ermenek Belediyesi ve vatandaşların uzun uğraşları sonucu evin kiler bölümünde çocuklarına sarılı bulunmuştu.


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