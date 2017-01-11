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Yabancılara Yönelik SUY programı bilgilendirme toplantısı

11 Ocak 2017 Çarşamba, 15:27

ANKARA (AA) - Türkiye'deki bir milyon Suriyeliye "Kızılay Kart" verilmesini kapsayan "Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardım Programı"nın (SUY) bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıya, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı Türkiye Temsilcisi Jean Yves Lequime, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ve SUY programı kapsamında yardım gören bir aile katıldı.

"Kızılay Kart" alan sığınmacı bir aileyle ilgili kısa film gösterimi yapılan toplantıda, ilk konuşmayı "Kızılay Kart"a ilk sahip olanlardan Suriyeli Abir Nasan yaptı. Nasan, "Bu kart bizim için bir rüya gibiydi. Avrupa Birliğine, Kızılaya, Dünya Gıda Programına, Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

BM Dünya Gıda Programı Türkiye Temsilcisi Lequime de yaptığı konuşmada, birçok insanın hayatında etki yaratmaya çalıştıklarını ve bu programın, hem sığınmacılar hem de Türkiye için önemli olduğunu vurguladı.

Lequime, SUY projesinin, AB'nin Türkiye'deki Suriyeliler için yaptığı en büyük insani yardım olduğunu belirterek, "Kızılay Kart küçük gözükebilir. Fakat insanların hayatında yaratacağı fark büyük." ifadelerini kullandı.

Jean Yves Lequime, dünyanın en büyük göçmen nüfusuna ev sahipliği yapan Türkiye ile 2012'den bu yana çok yakın çalışma yürüttüklerini, projeyle birçok mülteciye kendi hayatlarını kontrol etme fırsatı tanıyacaklarını kaydetti.

SUY programı kapsamında geçen ekim ve kasım aylarında pilot çalışmanın yapıldığının altını çizen Lequime, aralıkta ilk kartların verilmeye başlandığını söyledi. Lequime, projeyle 1 milyon kişiye ulaşılmanın hedeflendiğine işaret ederek, projenin parçası olan tüm kurumlara teşekkür etti.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger de konuşmasında İstanbul ve İzmir'de düzenlenen terör saldırılarından dolayı taziyelerini iletti.

Türkiye ve AB arasındaki iş birliğinin birçok alanda güçlü olduğuna vurgu yapan Berger, bunlardan birinin Suriyeli mültecilerin desteklenmesi olduğunu belirtti. Berger, "Türk insanı, Suriye ve diğer yerlerden gelen göçmenler konusunda eşi benzeri görülmemiş bir misafirperverlik gösterdi. Bu insancıl yaklaşımın önemli bir göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

AB'nin Türkiye'ye göçmenler konusunda yardım ettiğini, bugünkü etkinliğin bunun bir parçası olduğunu dile getiren Berger, bu projenin AB'nin Suriyeli göçmenler konusunda en büyük insani yardım projesi olduğunu ifade etti. Berger, SUY projesinin özgün bir proje olduğunu, amacının insanlara onurunu geri kazandırmayı amaçladığını ve proje sayesinde insanların temel ihtiyaçlarını karşılayabileceklerini söyledi.

"Proje en muhtaç durumdaki 1 milyon göçmene ulaşmayı hedefliyor." diyen Berger, Türkiye'deki Suriyelilere yönelik başka alanlarda da destek sağladıklarını, bu konuda AB'nin Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile projeleri olduğunu kaydetti.

Finansmanı AB tarafından sağlanan SUY programı kapsamında, Türkiye'de kamplar dışında, şehirlerde yaşayan bir milyon Suriyeliye "Kızılay Kart" ile her ay 100'er lira nakdi yardım yapılması hedefleniyor.

AB İnsani Yardım ve Sivil Koruma Komiserliği, Türk Kızılayı, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Dünya Gıda Programı ile yürütülen program kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere kartlar Aralık 2016'da verilmeye başlandı.



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