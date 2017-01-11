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Medjani resmen Trabzonspor'da

11 Ocak 2017 Çarşamba, 15:31


ANTALYA (AA) - Trabzonspor Kulübü, 31 yaşındaki Cezayirli savunma oyuncusu Carl Medjani ile sözleşme imzaladı.

Bordo-mavili takımın kamp yaptığı Antalya'daki otelde düzenlenen ve Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Okan Alemdaroğlu'nun katıldığı törende, Medjani 1,5 yıllık sözleşmeye imza attı.

İmza töreninde konuşan Alemdaroğlu, eski oyuncuları Medjani'yi yeniden aralarında gördükleri için mutlu olduklarını söyledi.

Medjani'nin sevdikleri ve takdir ettikleri bir sporcu olduğunu belirten Alemdaroğlu, "Medjani, bize katkı sağlayacağına inandığımız bir sporcumuz ve onunla tekrar devam etme kararı aldık. Bu nedenle kendisine aramıza katıldığından dolayı hoş geldin diyorum ve başarılarının devamını diliyorum. İspanya'ya başarılarla gitmişti, bıraktığı yerden devam etmesini diliyorum. Camiamıza hayırlı olsun." dedi.

Okan Alemdaroğlu, Medjani'nin, geçmişteki alacakları nedeniyle Trabzonspor Kulübüne açtığı 785 bin avroluk davayı da geri çekme konusunda ikna olduğunu kaydetti.


- Medjani: "Trabzonspor'da sürmesi gereken bir hikayem var"


Cezayirli futbolcu da yeniden Trabzonspor'da olduğu için başkan Muharrem Usta ve teknik direktör Ersun Yanal'a teşekkür etti.

Taraftarların da kendisine sosyal medyadan ulaşarak yeniden bordo-mavili kulübe dönmesini istediğini anlatan Medjani, "Gidişimden bu yana Trabzonspor'da çok şey değişti, başkan, ekibi, hoca ve ekibi de değişti. Kariyerimin en iyi sezonunu burada geçirdim ve bu nedenle Trabzonspor'da sürmesi gereken bir hikayem var diye düşünüyorum. Bu yüzden buraya yeniden geldim. Başkan ve teknik ekip beni ikna etti. Gelecek sene Trabzonspor'un 50. yıl dönümü olduğu ve büyük hedefleri olduğu için buraya gelmeyi kabul ettim." diye konuştu.

Ayrıldıktan sonra en çok bordo-mavili taraftarının tutkusunu özlediğinin altını çizen Cezayirli futbolcu, "Trabzon gibi bir şehirde yaşıyorsanız, futbolla yatan kalkan insanların bulunduğu bir yerde, antrenmanlarda sürekli çalışmak istiyorsunuz. Taraftarlar sürekli futbolun içinde, yeni statla birlikte bu tutku daha fazla olacaktır diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.


- "Galatasaray maçını bekliyorum"


Carl Medjani, bordo-mavili takımda daha önce 8 gol atmasının hatırlatılması üzerine ise şunları söyledi:

"Umarım tekrar o gollerimi atarım. Geçen sefer olduğu gibi bir sezonda 8 gol atar mıyım bunun sözünü veremiyorum. O sezon Galatasaray'a da golüm vardı. En önemlisi takım olmak, gol de gelince daha güzel oluyor. Umarım bir daha ki Galatasaray maçında da gol atarım, Galatasaray maçını bekliyorum."


- Medjani'nin alacağı ücret


Cezayirli futbolcu, Trabzonspor'da 1,5 sezonda toplam 2 milyon 100 bin avro kazanacak.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, Medjani'nin 2016-2017 sezonun ikinci yarısı için 1 milyon 50 bin avro, 2017-2018 sezonu için de 1 milyon 50 bin avro alacağı belirtildi.

- Trabzonspor'daki ilk dönemi


Teknik direktör Vahid Halilhodzic döneminde, 2014-2015 sezonu öncesinde Fransa'nın Monaco Kulübü ile sözleşmesini feshederek bordo-mavili takıma gelen Cezayirli oyuncu, ligde 30 maçta 2 bin 634 dakika forma giymiş 7 gol, 2 asist ile sezonu tamamlamıştı. Medjani, Avrupa Ligi'nde de 1 gole imza atmıştı.

Carl Medjani, 2015-2016 sezonunda ise 8 lig maçında 448 dakika oynamış ve 1 gol kaydederek devre arasında bordo-mavili takımdan ayrılmıştı.


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