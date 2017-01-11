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"Golden Çetesi" emekli doktora emanet

11 Ocak 2017 Çarşamba, 15:42
"Golden Çetesi" emekli doktora emanet

MUĞLA (AA) - Bodrum'da sokağa terk edilen golden retriever ve rottweiller cinsi 12 köpekle bir minibüste yaşayan ve geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden eski güverte reisi Şenol Özbakan'ın "Golden Çetesi" adını verdiği köpeklere, emekli doktor sahip çıktı.

Özbakan'ın, akciğer rahatsızlığı, kalp yetmezliği ve KOAH nedeniyle tedavi gördüğü Aydın'daki özel bir hastanede dün yaşamını yitirmesinin ardından, 12 köpeğin akıbeti ilçede merak konusu oldu.

Özbakan'ın tedavi sürecinde köpekleri misafir olarak kabul eden emekli anestezi uzmanı Dr. Aylin Yıldız Schwarz, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayvanlara en iyi şekilde bakılacağını söyledi. Şenol Özbakan'a Allah'tan rahmet dileyen Schwarz, "Geride bıraktığı 12 emanet, Bodrum'un simgesi oldu. Golden Çetesi, benimle yaşıyor ve onlara en güzel şekilde bakılıyor. Veteriner kontrolünden de geçirildi." dedi.

- "Yaşananları gözyaşları içinde anlattı"

Köpekleri arkadaşının isteği üzerine misafir olarak kabul ettiğini belirten Schwarz, "Fakat köpekleri aldığıma beni pişman ettiler. Ben hiçbir şekilde bu köpekler üzerinden para toplamadım, yardım istemedim. Benim adımı lekelediler." diye konuştu.

Golden Çetesi'nin kendisinde kalmasında hiçbir sıkıntı olmadığını vurgulayan Schwarz, şunları söyledi:

"Eğer ki Şenol beyin kızı Yağmur hanım 'emaneti ve yadigarı' diye iyi şartlarda alıp bakacaksa tabii ki saygı duyarım, alabilir. Bunun dışında yüzlerce arkadaşımın ricası bende kalmasıdır. Ben sadece Golden Çetesi'ni himayeme almadım, Bodrum'da binlerce hayvana bakıyorum. 50'si sadece ev içinde 300 hayvanım var."

- "Telefonlarla tehdit ediliyorum"

Kendisi hakkında sosyal medyada "Hayvanlar üzerinden para kazanıyor" şeklinde yorumlar yapıldığını aktaran Schwarz, köpekleri rica üzerine misafir olarak kabul ettiğini yineledi.

Tehdit edildiğini de öne süren Schwarz, "Facebook sayfamdan ve telefonlardan tehdit alıyorum. 'Reklamcısın, para topluyorsun.' diyorlar. Bunları yapmayın. Eğer bir yardım yapıyorsak bırakın Allah'ın huzurunda bu yardım ve iyilikler kabul olsun." değerlendirmesini yaptı.

Schwarz, hayvanların uyutulacağı şeklinde bazı söylentilerin olduğunu ancak böyle bir şeye tamamen karşı çıktığını belirterek hayvan sahibi öldü diye hiçbir hayvanın ölmeye mahkum edilemeyeceğini dile getirdi.

Kendisine bir şey olduğu taktirde bakımını üstelendiği köpeklerin ve mal varlığının iyi ellere verilmesi için çalışma yapacağını da söyleyen Schwarz, Golden Çetesi'nin kendisinde kalması halinde köpekler için açılan banka ve Facebook hesabının kapatılması talebinde bulunacağını bildirdi.

Schwarz ayrıca, yarın ikindi namazının ardından İzmir'de toprağa verilecek Şenol Özbakan'ın mezarına konulması için 12 köpeğinin tüyü ile Özbakan'ın yaptığı boncuk işlemelerden götürüleceğini kaydetti.

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