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"18 finalimiz var"

11 Ocak 2017 Çarşamba, 15:51
"18 finalimiz var"


SİVAS (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, ikinci devrede yapacakları 18 maçı da final niteliğinde gördüklerini ve play-off'a kalmadan Süper Lig'e yükselmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bakkal, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini belirtti.

Kırmızı-beyazlı ekibin oturmuş bir kadroya sahip olduğunu aktaran Bakkal, ikinci devre öncesi 4 futbolcu takviyesi yaptıklarını dile getirdi.

Takıma faydalı olabilecek futbolcuları kadroya kattıklarını vurgulayan Bakkal, "Üç final maçımız var. Öncelikle Malatya'ya gidiyoruz, iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Yolumuz belli, çok net söyleyeceğim, şampiyonluk. Hem kulübün hem camianın hem de takımın inancı böyle. Bu getirdiğimiz noktanın, yani 28 puanın arkasında durmamız gerektiğine hem takım hem de camia inanıyor." diye konuştu.

İkinci devreye iyi bir başlangıç yapmayı hedeflediklerini ifade eden Bakkal, şunları kaydetti:

"İnşallah lig sonunda hep beraber mutlu sona ulaşırız. Takım olarak belirlediğimiz 18 finalimiz var. Hem bu takım hem biz yukarılara daha çok yakışıyoruz. Bunun bilincinde olarak son 5 maçtaki mücadeleyi 18 müsabakaya yayıp play-off'a kalmadan Süper Lig'e çıkmak, en büyük hedefimiz. Güzel bir takım olduk, iyi bir arkadaşlıkları var. Birbiri için mücadele etmeye başladılar. Bu ortam artarak devam edecek, onun üzerine de bize katkı sağlayacak oyuncu grubunu aldık. İyi yoldayız, güzel ve tempolu bir çalışmadan sonra inşallah lige iyi başlarız."


- Hazırlıklar sürüyor


Sivasspor, ligin 17. haftasında 14 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı. Top kapma ve pas çalışmalarının ardından idman, yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

Antrenmana, gribal enfeksiyon geçiren Adem Koçak katılmadı.

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