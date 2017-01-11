MHK Devre Arası Hakem Semineri

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ANTALYA (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Hakem Danışmanı Roberto Rosetti, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin sadece çok büyük hatalar için kullanılacağını söyledi.

Rosetti, Antalya'da gerçekleştirilen 2016-2017 Sezonu Devre Arası Hakem ve Gözlemci Semineri'nin son gününde VAR ile ilgili sunum yaptı.

Sunumu TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ, seminerde yer alan hakemler, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile bazı teknik direktörler ve kulüp temsilcileri izledi.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yapılan kritik hakem hatalarının VAR'ın uygulanması durumunda gerçekleşmeyeceğine değinen Rosetti, "En önemli hedef, hakemlere yardımcı olmaktır ve açık hataların azaltılmasıdır. Süper Lig'in 16. haftasındaki bir takım hatalardan kaçınabilirdik. Bahsettiğimiz siyah ve beyaz hatalar. Minimum müdahale ve maksimum yarar hedefliyoruz. Futbolu ve heyecanını korumak istiyoruz. Futbol için önemli yararlar sağlamayı umut ediyoruz." dedi.

Rosetti, VAR'ın modern futbolda önemli bir konu olduğunu belirterek, "Futbolda oyun kurallarından sorumlu olan kurul, 2016'nın mart ayında video hakemlik için kararını verdi. Video asistan hakemliği, açık ve maçın kaderini değiştirecek kararlar içindir. Açık hatalar, maçın değişimine uğramasına sebep olan kararlarla ilgili. Oyunun akışı ve heyecanı çok önemli. Bu yüzden VAR sadece çok önemli hatalar için geçerli." diye konuştu.

FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun VAR üzerinde çalıştığını aktaran Rosetti, "Pek çok önemli Avrupa ülkesi, İtalya, Almanya, Fransa, Hollanda ve Belçika'nın yanı sıra ABD, Meksika, Brezilya ve Katar, bu projeye katıldı. FIFA Başkanı Infantino, sıkı bir şekilde VAR üzerinde çalışıyor. Japonya'da FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk kez kullanıldı. Amacımız, önemli hataların azaltılması ve hakeme yardımcı olmak." ifadelerini kullandı.





- "Sarı kartlar için karar verilmedi"





Rosetti, VAR'ın sadece önemli olaylarda kullanılacağını aktardı.

VAR'ın kullanım alanlarına değinen İtalyan futbol adamı, "VAR, gollerde kullanılacak. Gol denildiğinde ofsayt da işin içine girecek. Penaltılarda ve ceza sahası içindeki olaylarda kullanılacak. Kaçırılan veya yanlış verilen penaltılar, kırmızı kart, ihraç edilebilecek olaylarda geçerli. Şu ana kadar sarı kartlar veya ikinci sarı kartlar için bir karar verilmedi." şeklinde görüş belirtti.

Sarı kartlarda kullanılmamasının sebebini açıklayan MHK Hakem Danışmanı, "2016 Avrupa Futbol Şampiyonasının finalinde Fransa-Portekiz maçında, hakem Mark Clattenburg, 10 oyuncuya sarı kart verdi. 3 veya 4'ü futbolcu da ilave olarak ihtar alabilirdi. Bir Avrupa Şampiyonası finalini 12-14 arası durdurmayı hayal edebiliyor musunuz? Biz, futbolu akışı ve heyecanı için çok seviyoruz." açıklamasında bulundu.





- "Bir faul için veya taç için kullanılmayacak"





Rosetti, video yardımcı hakem sisteminin basit olaylar için devreye girmeyeceğini dile getirdi.

Futbolda adaletin önemine vurgu yapan Rosetti, şöyle devam etti:

"VAR, hakeme yardımcı olacak. Bu hakemler, federasyon ve kulüpler için bir güvence olacak. Bir faul için veya taç için kullanılmayacak. Hakemler için hiçbir şey değişmedi. Son kararı yine hakemler verecek. Sadece kaçırdığınız önemli bir şey için size yardımcı olunacak. Hakem VAR'dan aldığı bilgiyle kararını değiştirebilir veya çok önemli konularda belki sahadaki video yardımıyla karar verebilir. Sloganımız, minimum müdahale, maksimum yarar."

VAR hakemi olabilmenin koşullarını açıklayan Roberto Rosetti, "Şu anda faal olan en üst seviye hakemler, en üst seviyede tecrübe sahibi olan hakemler, çok çok kısa bir süre önce hakemliği bırakan, teknolojiye yatkın hakemler VAR hakemi olabilir. Teknolojiyle ilgili bilgili olması lazım. Video görüntüleriyle ilgili çok çabuk analiz yapacak kişiler olması gerek. Baskı altında bunları yapabilecek, iletişim yeteneği olan birisi olması önemli." şeklinde konuştu.

Rosetti, sistemin çalışmasıyla ilgili bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Kontrol odasında veya aracımızda iki hakem var. Birincisi maçı analiz yapan ve gerektiğinde hakeme bilgi aktaran. Birinci hakem, görüntülerle ilgili çalışırken, maç akıyor. O anda da iki numaralı hakem oyunu takip ediyor. Bu yüzden iki hakemin kontrol odasında olmasına karar verdik. Açık olmayan durumlar için herhangi bir şekilde iletişime gerek yok. Tartışmalı kararlar, futbol dünyasında tartışılacak açık olmayan bazı olaylar için herhangi bir iletişim olmayacak. VAR, sadece çok açık hatalar için kullanılacak. Açık olmayan hatalar için kullanılmayacak. Bu gelişim, bu şekilde devam edecek. Çok uç noktalardaki bazı konularda sadece sahada kontrol olacak."



