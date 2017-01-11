Çin'de yeni bir şebek türü keşfedildi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ANKARA (AA) - Bilim adamları, Çin'in güneybatısında yaşayan yeni bir şebek türü keşfetti.

Sonuçları, "American Journal of Primatology" dergisinde yayımlanan çalışmada, Çin'in Sun Yat-sen Üniversitesinden bilim adamları, "Yıldız Savaşları" filmindeki karakterlerden birine benzetilen şebeğin, diğer "Hoolock" şebeklerinden farklı, yeni bir tür olduğunu belirtti.

Hayvanın, "Yıldız Savaşları" hayranı bilim adamları tarafından keşfedildiği için "Skywalker Hoolock Şebeği" olarak adlandırıldığı ifade edildi.

Fan Peng-Fei liderliğindeki araştırma ekibi, Yunnan eyaletindeki Gaoligongşan doğa koruma alanında "Hoolock" şebekleri üzerinde yaptıkları çalışmada, ilk olarak beyaz kaş ve sakal gibi tipik yüz şekillerindeki detaya kaçan değişiklikleri gözlemledi.

Ekip, genetik ve fiziksel karşılaştırmanın ardından farklı yüz çizgilerine sahip bu türün, diğer Hoolock şebeklerinden ayrıldığını teyit etti.

Bilim adamları, sayılarının 200 civarında olduğu sanılan "Skywalker Hoolock" şebeklerinin, Çin'de ve komşusu Myanmar'da yaşadığını tahmin ediyor.

"Hoolock" şebeklerine ise Bangladeş, Hindistan, Çin ve Myanmar'da rastlanıyor.







