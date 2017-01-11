Saatte 10 kilometre hızla esen rüzgar sörfçülere yetti

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde sörfçüler, saatte 10 kilometre hızla esen rüzgarı bile değerlendirdi.

Hava sıcaklığının 16 dereceyi bulduğu ilçede adrenalin tutkunları, dalgalar arasında rüzgar ve uçurtma sörfü yaptı. Saatte 10 kilometre hızla esen rüzgarı değerlendiren sörfçüleri, vatandaşlar kıyıdan ilgiyle izledi.

Hamdi Çakıroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kışın Marmaris'in rüzgar sörfü için ideal şartlar taşıdığını belirterek, "Rüzgar çok az olsa da en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz." dedi.

Rüzgar sörfünün dünyanın en zevkli sporlarından olduğunu belirten Çakıroğlu, "Rüzgar sörfünde saatte 90-100 kilometre hıza erişen dünya şampiyonları var. Bizim de Marmaris'te saatte hızımız 60-70 kilometreyi buluyor. Bu da denizde sörf yapanlara son derece çekici geliyor." diye konuştu.