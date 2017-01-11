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Valiye "aile hekimi gülmüyor" şikayeti

11 Ocak 2017 Çarşamba, 16:02

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 4 mahalle muhtarı, aile hekimlerinin hastalarına gülümsemediğini öne sürerek, Vali Münir Karaloğlu'na şikayette bulundu.

Bazı ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere beraberindekilerle ilçeye gelen Antalya Valisi Karaloğlu, Döşemealtı Kaymakamı Mehmet Baygül'ü ziyaret ederek, çalışmalar hakkında brifing aldı. Ardından kaymakamlık konferans salonunda 32 mahalle muhtarının katılımıyla toplantı düzenleyen Karaloğlu, muhtarların talep ve sorunlarını dinledi.

Toplantıda, Ayanlar, Çığlık, Ortaca ve Aydınlık mahalle muhtarları, aile hekimlerinin hastalarına güler yüz göstermediğini, kötü muamelede bulunduğunu öne sürerek, vatandaşlardan sürekli şikayet geldiğini savundu.

Muhtarlar adına konuşan Ayanlar Mahallesi muhtarı Hasan Kalkay, Vali Karaloğlu'na genel olarak Döşemealtı ilçesinde büyük sıkıntı bulunmadığını ancak aile hekimlerinden şikayetçi olduklarını söyledi. Kalkay, "Bizim bir aile hekimimiz var. Daha önceki aile hekimimiz tayin olduktan sonra dört yıldır aynı doktor görev yapıyor. Hiçbir hastaya taviz vermiyor, hiç gülmüyor. Çok güvendiği bir yer var diye şüphe ediyoruz, hiç kimseye gülmüyor. Biz ona vardığımızda iyi davransın, her şeye razıyız." dedi.

Bunun üzerine Vali Karaloğlu da "Doktorun gülmemek için birine güvenmesine mi gerek var, karakteri o dur." diye konuştu.

Muhtar Kalkay, aile hekiminin bütün hastalarla diyaloğunun kötü olduğunu, ilaç yazmadığını da ileri sürerek, "Dört muhtarız, aynı hekime bağlıyız. Dört mahalle sakinleri de hekimden rahatsız. Hiçbir hasta kesinlikle kavga etmeden sağlık ocağından çıkmıyor dışarı." ifadelerini kullandı. Doktorun öğrencilere sağlık raporu vermediğini de öne süren Kalkay, bazı kurumların istediği "sağlıklıdır" raporunu da alamadıklarını, aile hekimini daha önce kaymakamlık ve sağlık ilçe müdürlüğüne şikayet ettiklerini belirtti.

- "Gülerken cömert olsun"

Vali Münir Karaloğlu da Türkiye'de ciddi ilaç israfı yaşandığını, herkesin dolaplarının çekmecelerinin ilaç dolu olduğunu belirterek, Sağlık Bakanlığının ilaç israfı konusunda çalışma yaptığını anlattı. İlaç israfı konusunda gereksiz ilaç yazılmaması için aile hekimlerine de baskı olduğunu dile getiren Karaloğlu, yazılan ilaçların sistemde görüldüğünü ve süresi dolmadan yenisinin yazılamadığını anımsattı.

Muhtarların dile getirdiği meseleyi değerlendireceklerini vurgulayan Karaloğlu, Sağlık İlçe Müdürlüğünün konuyu araştırmasını ve gönüllülük esasına dayalı yer değişikliği yapılabileceğini söyledi.

Karaloğlu, "Doktor da biraz gülsün, gülmek sadakadır, parayla değil, gülsün gelen hastaya. Bizim hastamızın hastalığının yüzde 80'i psikolojiktir. Doktorla sohbet edecek, iyileşecek hastalar var, ilaç yazmasına bile gerek yok. İlaç yazarken cimri davransın da gülerken konuşurken cömert olsun." diye konuştu.

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