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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Mersin'deki sel kayıplarının aranmasında 14. gün

11 Ocak 2017 Çarşamba, 16:06

MERSİN (AA) - Mersin'deki selde kaybolan biri çocuk 2 kişiyi arama çalışmaları, 14. günde de devam etti.

Kentte 29 Aralık 2016'da meydana gelen selde, dereye düşen otomobilde hayatını kaybeden Serkan ve Fatma Genç çiftinin aynı araçta bulunan 4 yaşındaki kızları Miray ile 25 yaşındaki yakınları Sultan Uncu'yu arama çalışmaları, bugün de sürdü.

AFAD, itfaiye, polis ve Jandarma Komutanlığından gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, aracın düştüğü merkez Toroslar ilçesindeki Yalınayak Deresi'nin sularının denize döküldüğü noktada arama yaptı.

JAK timlerine bağlı dalgıçlar, botla açıldıkları denizde dalış yaparak kayıp 2 kişiden izler aradı.

Çalışmada AFAD ekipleri de karadan yaptıkları araştırmalarla destek verirken, kayıpların yakınları umutla arama çalışmalarını izledi.

Mersin'de 29 Aralık'ta meydana gelen selde, merkez Toroslar ilçesindeki bir köprüden geçerken suya kapılarak, debisi yükselen Yalınayak Deresi'ne düşen otomobildeki Serkan ve Fatma Genç çifti hayatını kaybetmişti. Çiftin aynı araçta bulunan 4 yaşındaki kızları Miray ve 25 yaşındaki yakınları Sultan Uncu da kaybolmuştu.

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