11 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Trabzon'da trafik kazası: 2 yaralı

11 Ocak 2017 Çarşamba, 16:09

TRABZON (AA) - Trabzon'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Rize'den Trabzon istikametine giden Kıvanç Hacısalihoğlu'nun kullandığı 33 DDM 61 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyerlere çarparak 40 metre sürüklendi.

Hacısalihoğlu'nun otomobilinden kopan parçalar savrularak, karşı şeritten gelen Hakan Gürsoy yönetimindeki 61 AT 139 plakalı otomobile çarptı.

Kazada ağır yaralanan Hacısalihoğlu, Fatih Devlet Hastanesine, hafif yaralanan Gürsoy ise Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan Trabzon-Rize sahil yolu, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.


İLGİLİ HABERLER

Başkan Sarıalioğlu basın mensupları ile kahvaltıda buluştu
YEREL

BAŞKAN SARIALİOĞLU BASIN MENSUPLARI İLE KAHVALTIDA BULUŞTU
Batum Başkonsolosu Temizkan'dan AA'ya ziyaret
YEREL

BATUM BAŞKONSOLOSU TEMİZKAN'DAN AA'YA ZİYARET
Özel İmperial Hastanesi ile Eğitim Bir Sen Rize Şubesi arasında protokol imzalandı
YEREL

ÖZEL İMPERİAL HASTANESİ İLE EĞİTİM BİR SEN RİZE ŞUBESİ ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI
Geçen yıl ihraç edilen fındığın yüzde 52'si Trabzon'dan
YEREL

GEÇEN YIL İHRAÇ EDİLEN FINDIĞIN YÜZDE 52'Sİ TRABZON'DAN
Atmaca uyardı
YEREL

ATMACA UYARDI
Medjani, Trabzonspor'a geri dönüyor
YEREL

MEDJANİ, TRABZONSPOR'A GERİ DÖNÜYOR
&quot;Göl üzerinde yürümeyin&quot; uyarısı
YEREL

"GÖL ÜZERİNDE YÜRÜMEYİN" UYARISI
Trabzon'da sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama
YEREL

TRABZON'DA SOSYAL MEDYADAN TERÖR PROPAGANDASINA TUTUKLAMA
Gazeteciler Günü etkinliği Trabzon basınını bir araya getirdi
YEREL

GAZETECİLER GÜNÜ ETKİNLİĞİ TRABZON BASININI BİR ARAYA GETİRDİ
Muhammet Demir, Trabzonspor'da bekleneni veremedi
YEREL

MUHAMMET DEMİR, TRABZONSPOR'DA BEKLENENİ VEREMEDİ