Trabzon'da trafik kazası: 2 yaralı

TRABZON (AA) - Trabzon'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Rize'den Trabzon istikametine giden Kıvanç Hacısalihoğlu'nun kullandığı 33 DDM 61 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyerlere çarparak 40 metre sürüklendi.
Hacısalihoğlu'nun otomobilinden kopan parçalar savrularak, karşı şeritten gelen Hakan Gürsoy yönetimindeki 61 AT 139 plakalı otomobile çarptı.
Kazada ağır yaralanan Hacısalihoğlu, Fatih Devlet Hastanesine, hafif yaralanan Gürsoy ise Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan Trabzon-Rize sahil yolu, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.