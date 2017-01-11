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YEREL HABERLER  / MUŞ HABERLERİ
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Muş'ta iki kişi çığ altında kaldı

11 Ocak 2017 Çarşamba, 16:11

MUŞ (AA) - Hasköy ilçesinde çığ altında kalan iki kişiden biri kendi olanaklarıyla kar yığınından çıkarken, diğeri de ekipler tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı İkizler köyünden keklik avlamak için Hasköy'e bağlı Yerkaya köyündeki dağlık alana gelen Hüsamettin Demir ile akrabası İskender Polat, çığ altında kaldı.

Polat, kar yığınının altından kendi imkanlarıyla çıktı. Bir süre çığ altında kalan Demir de vatandaşlar, jandarma ekipleri ve güvenlik korucuları tarafından kurtarıldı.

Yerkaya köyüne yakın bir bölgeye kadar vatandaşlarca getirilen Demir, daha sonra AFAD ekiplerince kar motoruyla alınarak ambulansa ulaştırıldı.

Hasköy Devlet Hastanesine kaldırılan Demir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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