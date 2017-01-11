11 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

9. Büyükelçiler Konferansı

11 Ocak 2017 Çarşamba, 16:16

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Özellikle FETÖ ile mücadele, yurt dışında PKK, DHKP-C uzantılarıyla mücadeleye arkadaşlarımızın ara vermeden daha fazla önem vermesini istiyoruz." dedi.

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'nda Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk büyükelçilere hitap etti.

Konferansın konuklarını ayrı ayrı düzenlenen oturumlarda kürsüye davet eden Çavuşoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Görmez'in katıldığı oturumda, dünyanın dört bir yanına yayılan ve diğer ülkelerde hayat kurarak Türk kültürünü yeni coğrafyalara taşıyan Türk vatandaşlarının büyük değer ifade ettiğini belirtti.

Türk dış politikasının önceliklerinden birinin de yurt dışındaki Türkleri, akraba toplulukları ve soydaşları yalnız bırakmamak olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, yurt dışındaki Türk vatandaşlarına din hizmetlerinin götürülmesinde Dışişleri Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında memnuniyet verici bir iş birliği olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, bin 400'e yakın din görevlisinin yurt dışında Türk vatandaşlarına dini hizmet verdiğini ifade ederek, "Yurt dışında Türkiye ve İslam karşıtlığına ve her türlü hoşgörüsüzlüğe karşı da birlikte mücadele ediyoruz. Hoşgörü mesajları veriyoruz." dedi.

- "İçeride ve dışarıda omuz omuza çalışıyoruz"

İçişleri Bakanı Soylu'ya yoğun gündeme rağmen konferansa katıldığı için teşekkür eden Çavuşoğlu, "İçişleri ve Dışişleri bakanlıkları bir elmanın yarısı gibidir. Ülkemizin huzuru ve güvenliği başta olmak üzere pek çok konuda içeride ve dışarıda omuz omuza çalışıyoruz. Bu iş birliğimizin, ülkemizin güvenliği, geleceği, bekası için ne kadar hassas olduğunu büyükelçiler olarak, Dışişleri Bakanlığı olarak farkındayız. Bu ortak toplantımız da aramızdaki güçlü iş birliğinin ve kardeşlik ruhunun somut bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin ve bölgenin 2016'da çok ciddi güvenlik sınamalarından geçtiğini, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, "Milletimiz, bu darbe girişimini Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yenmiştir, reddetmiştir. Çok kez terör saldırılarıyla da karşı karşıya kaldık ve her saldırı karşısında milletçe daha da kenetlendik." diye konuştu.

Çavuşoğlu, yurt dışında Türkiye'ye yönelik tehditlere karşı iki bakanlığın iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine dikkati çekerek, "Özellikle FETÖ ile mücadele, yurt dışında PKK, DHKP-C uzantılarıyla mücadeleye arkadaşlarımızın ara vermeden daha fazla önem vermesini istiyoruz." ifadesini kullandı.


İLGİLİ HABERLER

15 Temmuz şehitlerinin isimleri sınıflarda yaşatılıyor
YEREL

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİN İSİMLERİ SINIFLARDA YAŞATILIYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KABULÜ
&quot;Yabancılara Yönelik SUY Programı&quot; bilgilendirme toplantısı
YEREL

"YABANCILARA YÖNELİK SUY PROGRAMI" BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
Vietnam'daki yolsuzluk skandalında 7 tutuklama
YEREL

VİETNAM'DAKİ YOLSUZLUK SKANDALINDA 7 TUTUKLAMA
Bakan Akdağ, sağlıkta 2016 yılını değerlendirdi
YEREL

BAKAN AKDAĞ, SAĞLIKTA 2016 YILINI DEĞERLENDİRDİ

Hollanda'da trenler artık yüzde 100 rüzgar enerjisiyle çalışıyor
YEREL

HOLLANDA'DA TRENLER ARTIK YÜZDE 100 RÜZGAR ENERJİSİYLE ÇALIŞIYOR

Rekabet Kurulu kararları
YEREL

REKABET KURULU KARARLARI
Laureus Dünya Spor Ödülleri
YEREL

LAUREUS DÜNYA SPOR ÖDÜLLERİ
Afganistan'da valiliğe yapılan saldırı
YEREL

AFGANİSTAN'DA VALİLİĞE YAPILAN SALDIRI
FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin iki iddianame kabul edildi
YEREL

FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNE İLİŞKİN İKİ İDDİANAME KABUL EDİLDİ
KPSS davası sanıklarında &quot;ByLock&quot; tespiti
YEREL

KPSS DAVASI SANIKLARINDA "BYLOCK" TESPİTİ
Bakan Akdağ, sağlıkta 2016 yılını değerlendirdi
YEREL

BAKAN AKDAĞ, SAĞLIKTA 2016 YILINI DEĞERLENDİRDİ
CHP'den kısa film
YEREL

CHP'DEN KISA FİLM
Bakan Akdağ, sağlıkta 2016 yılını değerlendirdi
YEREL

BAKAN AKDAĞ, SAĞLIKTA 2016 YILINI DEĞERLENDİRDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KABULÜ
9. Büyükelçiler Konferansı
YEREL

9. BÜYÜKELÇİLER KONFERANSI
Brezilya'da Maracana Stadyumu yağmalandı
YEREL

BREZİLYA'DA MARACANA STADYUMU YAĞMALANDI
Başbakan Yardımcısı Kaynak'tan Tümtürk'e mektup
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI KAYNAK'TAN TÜMTÜRK'E MEKTUP
Çin'de yeni bir şebek türü keşfedildi
YEREL

ÇİN'DE YENİ BİR ŞEBEK TÜRÜ KEŞFEDİLDİ
Emine Erdoğan'dan büyükelçi eşlerine yemek
YEREL

EMİNE ERDOĞAN'DAN BÜYÜKELÇİ EŞLERİNE YEMEK
FETÖ çatı davası
YEREL

FETÖ ÇATI DAVASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KABULÜ
Yabancılara Yönelik SUY programı bilgilendirme toplantısı
YEREL

YABANCILARA YÖNELİK SUY PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
Sobayı tinerle tutuşturmak isteyen kişi öldü
YEREL

SOBAYI TİNERLE TUTUŞTURMAK İSTEYEN KİŞİ ÖLDÜ