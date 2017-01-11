Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

AMASYA (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde sosyal medyadan terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptığı belirlenen E.C'nin (40) yakalanması amacıyla çalışma başlattı.
Polis ekiplerinin ilçe merkezinde yakaladığı E.C, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarıldı.
Hakim, zanlının akli durumu hakkında rapor hazırlanması için Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevk edilmesine karar verdi.