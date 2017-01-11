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YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
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BM'den Suriyelilere yardım

11 Ocak 2017 Çarşamba, 16:24

HATAY (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Hatay'a sığınan 2 bin 500 Suriyeli aileye Türk Kızılayı aracılığıyla hijyen, mutfak ve bebek malzemesi yardımında bulundu.

Türk Kızılayı aracılığıyla dağıtılan yardım paketlerinin içerisinde şampuan, sabun, krem, çocuk bezi, hijyen pedi, ıslak mendil, diş fırçası, diş macunu, tava, tencere, tabak, çatal ve kaşık yer aldı.

Türk Kızılayı Antakya Şubesi Genel Hizmet Yöneticisi Mustafa Alp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, il genelinde kendi imkanlarıyla kiraladıkları evlerde kalan ihtiyaç sahibi Suriyeli ailelere yönelik yardım çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Çeşitli yardım kuruluşlarının Türk Kızılayı ile beraber Suriyelilere yardım yaptıklarını ifade eden Alp, "2 bin 500 Suriyeli aileye bebek, hijyen malzemesinin yanı sıra içerisinde tencere, tava ve tabakların bulunduğu yardım paketleri dağıtıyoruz. Ayrıca her aileye iki battaniye veriyoruz.'' diye konuştu.

Alp, yardımların belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda devam edeceğini sözlerine ekledi.




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