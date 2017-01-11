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YEREL HABERLER  / IĞDIR HABERLERİ
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Soğuktan felç olan tilki tedavi altına alındı

11 Ocak 2017 Çarşamba, 16:27

IĞDIR (AA) - Iğdır'da, soğuktan dolayı arka bacakları felç olan tilki, tedavi altına alındı.

Halfeli beldesinde arazide arka bacaklarını kullanamayan bir tilki bulan vatandaşlar, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Iğdır Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Koruma altına alınan ve veteriner hekim muayenesinden geçirilen tilkinin soğuktan dolayı kısmi felç geçirdiği ve arka bacaklarını kullanamadığı tespit edildi. Tilki, daha sonra Kars Veteriner Fakültesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildi.

Şube Müdürü Mete Türkoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, tedavisi yapıldıktan sonra tilkinin doğal ortama bırakılacağını belirterek şunları söyledi:

"Yapılan ilk gözlemde hayvanın soğuk travmasına bağlı arka ayaklarını kullanamadığı tespit edildi. İlimizde hava sıcaklığının eksilerin altında hissedildiği düşünüldüğünde, soğuğa bağlı arka ayaklarda felç, olduğunu düşünüyoruz. Hayvan şu anda yürüyemiyor. Kars Veteriner Fakültesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezine gönderceğiz. Orada yapılacak radyoloji ve ileri tetkiklerle bize bilgilendirme daha sağlıklı yapılacak ve hayvanın tedavisi de orada devam edecek."

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