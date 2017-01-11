Bakan Akdağ, sağlıkta 2016 yılını değerlendirdi

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ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, ilk yardım eğitimlerini ücretsiz hale getirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Halka açık, vatandaşlarımızın yoğun ziyaret ettiği yerlere Avrupa ülkelerinde uygulandığı gibi otomatik olarak çalışabilen ve kalbi çalıştıran cihazlar koyacağız. Kalp krizi geçiren kişilere, bazen o krizin ilk dakikalarında hızlı müdahale etmek hayat kurtarıyor. Böyle bir uygulamayı 2017 yılında başlatacağız." dedi.

Akdağ, sağlık muhabirleriyle "2016 Yılı Değerlendirme Toplantısı"nda bir araya geldi.

Sağlıkta dönüşüm programının başarısının altında, verimli bir sağlık sistemi kurmanın yattığını belirten Akdağ, vatandaşın sağlık sistemine kolay bir şekilde erişimini sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Türkiye'de anne ölümlerinin 100 binde 70'lerden yüz binde 15'lere gerilediğini anımsatan Akdağ, bebek ölümlerinin binde 30'lardan binde 8'lere düştüğünü bildirdi.

- "Türkiye'nin üç problemi şişmanlık, hareketsizlik, sigara"

Şişmanlık, hareketsizlik ve sigara kullanımının şu anda Türkiye'nin en önemli üç problemi olduğunu belirten Akdağ, "Alkol kullanımı ve bağımlılık da Türkiye'nin önemli problemleri arasında ama bu hususta Avrupa ülkelerine kıyasla bizim durumumuz çok iyi. Tedbirler alarak onların ulaştığı kötü duruma ulaşmamalıyız ama yaygın problemler açısından şişmanlık, hareketsizlik ve sigarada gerçekten çok ciddi bir problemimiz var." diye konuştu.

Türkiye'de şeker hastalığının ikiye katladığını ifade eden Bakan Akdağ, bunun en önemli sebebinin de hareketsizlik ve şişmanlık olduğuna dikkati çekti.

Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın ikinci fazındaki çalışmaları mart sonuna kadar bitirmeyi planladıklarını anlatan Akdağ, "Biz kendimize ölçülebilir hedefler koyuyoruz. Bu yeni strateji, Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın ikinci fazı, bize önce yol haritamızı söyleyecek. Hangi sonuçlara ulaşmayı hedeflediğimizi yazacağız ve kamuoyuna deklare edeceğiz. Anne ölümlerini nereye indirmeyi hedefliyoruz, memnuniyeti, cepten harcamaları nerede tutmak istiyoruz? Bütün meselemiz yeni fazda vatandaşın sağlık erişimini daha da kolaylaştırmak ve kaliteli hale getirmek." açıklamasında bulundu.

- "Termal kameralı helikopterler yere inmeden kazazedeyi alacak"

Acil sağlık hizmetlerinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Akdağ, kırsal bölgeler de dahil olmak üzere ambulans sisteminin tamamen oturduğunu söyledi. Kara ambulansların içerisinde paletli ambulanslar olduğunu belirten Akdağ, hava ambulanslarının da acil sağlık hizmetlerinde önemli görevler üstlendiğini dile getirdi.

Sağlık Bakanı Akdağ, 17 helikopter ve 3 uçak ambulansla hizmet verildiğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AFAD ile bir mutabakat yaptık. 2017 yılında 3 yeni helikopter hizmete sokacağız. Bu helikopterlerin uçuş menzili uzun olduğu için organ nakillerimiz kolaylaşacak. Uçuş menzili 550 kilometre olan yeni helikopterler bunlar. Termal kamera sistemi olacak, kazazedenin yerine tespit edebilecek ve arama yapabilecek. Afetlerde lojistik yük taşıyabilecek aynı anda yoğun bakım şartlarında bir helikopterde iki hasta, iki arama kurtarma personeli, iki de sağlık personeli taşıyabilecek. Ayrıca kurtarma vinçleri olacak eğitilmiş elemanlarla birlikte. Yere inmeden kazazedeyi, yaralıyı alma imkanına kavuşmuş olacağız. Bir de uçak temin edeceğiz, böylece 20 helikopter ve 4 uçakla hizmetlerimiz devam edecek."

İstanbul'daki 255 acil sağlık istasyonuna bu yıl 50 istasyon daha ilave edeceklerini belirten Akdağ, sabah ve akşam saatlerindeki yoğun trafiğe karşı 53 mobil istasyonun hizmet vereceğini, ambulans içerisindeki personelin trafik içerisinde sürekli hareket halinde olacağını söyledi.

- "Halka açık yerlere kalbi çalıştıran cihazlar konulacak"

Akdağ, Türkiye'de ilk yardım sertifikası alan 1 milyondan fazla kişi olduğunun altını çizen, "İlk yardım eğitimlerinde bir ücrette alınıyor. İlk yardım eğitimlerini ücretsiz hale getirerek, bu 1 milyonu asgari ikiye katlamayı planlıyoruz. Halka açık, vatandaşlarımızın yoğun ziyaret ettiği yerlere Avrupa ülkelerinde uygulandığı gibi otomatik olarak çalışabilen ve kalbi çalıştıran cihazlar koyacağız. Kalp krizi geçiren kişilere bazen o krizin ilk dakikalarında hızlı müdahale etmek hayat kurtarıyor. Böyle bir uygulamayı da 2017 yılında başlatacağız." dedi.

Aile hekimliği sistemine 2005-2010 yılları arasında geçildiğini hatırlatan Akdağ, bugün her 3 bin 500 kişiye bir aile hekimi düştüğünü bildirdi.

Toplamda 22 bin 400 aile hekimi olduğunu aktaran Akdağ, 2023'e kadar hem aile merkezlerinin hem de aile hekimlerinin sayısını artırmayı ve bir aile hekiminin takip ettiği vatandaş sayısını 2 binlere düşürmeyi planladıklarını anlattı. Aile hekimlerinin hizmet modellerinde de yenilikler yapacaklarını belirten Akdağ, aile hekimlerinin performans göstergelerine tansiyon yüksekliğini, şeker hastalığı ile kronik akciğer hastalıklarının izlenmesini, şişmanlık, hareketsizlik ve sigarayla mücadelede yapılan çalışmaları da ekleyeceklerini dile getirdi.

Akdağ, yeni sağlıklı yaşam merkezleri kuracaklarını ifade ederek, "Birkaç aile hekimliği merkezinin ulaşabileceği bir yerde yaşam merkezi kuracağız. Toplamda bine yakın sağlıklı yaşam merkezi kurmayı, önümüzdeki iki yıl içerisinde bunu tamamlamayı planlıyoruz. Sağlıklı yaşam merkezinde diyetisyen, psikolog, fizyoterapi uzmanları, beden eğitimi öğretmenleri belki egzersiz yaptırmak için olacak. Buralarda kronik hastalıklar için özel eğitilmiş hemşireler olacak, diyabet hemşireleri gibi." bilgisini verdi.

Sağlık Bakanı Akdağ, aile hekimlerinin ayda asgari 8 saat nöbet tutma zorunluluğunu da kaldırdıklarını hatırlatarak, nöbetleri gerekirse gönüllülük esasına göre dönüştüreceklerini söyledi.

Sağlık alanındaki en önemli hedeflerinin birinci basamağın güçlendirilmesi olduğunu vurgulayan Akdağ, vatandaşları ancak bu sayede hastalıklardan koruyabileceklerini belirtti.

Kanser tarama programlarını da 2017'de ciddi bir şekilde aktif hale getireceklerinin altını çizen Akdağ, 3 kanser türüne karşı tarama programları olduğunu, bütün vatandaşları bu hususta duyarlı olmaya davet ettiğini kaydetti.

- "Doktorlarımıza beta mikrobunu hemen tespit edecekleri ürün aldık"

Hastanelerde gereksiz antibiyotik kullanımının önüne geçmek için bu ayın sonuna kadar ciddi bir program yapacaklarını belirten Akdağ, sözlerine şöyle devam etti:

"Doktorlarımıza şöyle bir fırsat oluşturduk, hasta başında beklemeden boğazlarından bir küçük sürüntü alarak beta mikrobunu tespit edebilecekleri bir ürünü satın aldık. Hekimlerimiz beta mikrobundan kuşkulandıklarında hastayı tetkik alıp evine gönderip geri gelmesi için bekletmeden 5 dakika içinde teşhislerini koyabilecekler. Böylece antibiyotik gerekmiyorsa, antibiyotik kullanmayacak. Vatandaş olarak böyle bir talepte bulunmamış olacağız. Aslında nezle, grip mevsiminin yarısına bunu yetiştirebilmiş olduk ama buna rağmen ciddi ölçüde antibiyotik kullanımı kontrolünü sağlayacağımızı, 2017'de bu işi çok daha başarılı bir noktaya taşıyacağımızı söyleyebiliriz."

Recep Akdağ, evde sağlık hizmetleri konusunda da bilgi verdi. 301 bin kişinin aktif olarak evde sağlık hizmeti aldığını bildiren Akdağ, bu yıl sonuna kadar evde sağlık hizmeti alan kişi sayısının 350 bine ulaşacağının tahmin edildiğini belirtti.

Türkiye'nin dünya genelinde bir ülkeden en fazla misafir ağırlayan ülke olduğunun altını çizen Akdağ, sığınmacılarına verilen sağlık hizmetlerinin de bugüne kadar herhangi bir aksamaya uğramadan yürütüldüğüne işaret etti. Bir salgın hastalıkla karşılaşılmadığını vurgulayan Akdağ, aşıyla korunabilen hastalıklar açısından bir sorun olmadığını, şu anda 16 ilde 85 göçmen sağlığı merkezi bulunduğunu, bunu 500 göçmen sağlığı birimine yükselteceklerini açıkladı.

- "112'leri gereksiz yere aramayın"

Akdağ, acil servislerde "yeşil triaj" diye tarif edilen acil müdahale gerektirmeyen hastalar için ayrı bir sekretarya ile poliklinik hizmeti verilebilecek alanları genişleteceklerini söyledi. Bakan Akdağ, vatandaşlardan gerçekten acil olmayan durumlarda acil servislere gitmemelerini istedi.

Acil sağlık hizmetlerinin daha hızlı yürütülebilmesi için 112'nin gereksiz yere aranmaması gerektiğini anlatan Akdağ, şöyle konuştu:

"Arayanlar arasında 'Sevgilimden ayrıldım, onun için sizi aradım' diyenler var. Bu bile bir yere kadar kabul edilebilir. Çok daha kötüleri için arayanlar da var. Vatandaşlarımız için bu hizmetleri 2017 yılı için geliştirirken vatandaşlarımızdan belli konularda duyarlı olmalarını istiyoruz. 112'lerin gereksiz aranmaması, acil servislere gerçekten ihtiyaç olmadığı halde müracaat edilmemesi, ambulanslara yol verilmesi konusunda duyarlı olmalarını istiyoruz. Ambulanslara yol verirken fermuar gibi açılmamız lazım. Ambulans ortadan ilerleyip gidecek.

Robotik yürüme merkezlerimizin sayısında 31'e ulaşmıştık, bu yıl iki merkezi daha buna ekliyoruz. Kapsamlı onkoloji merkezlerimizin sayı geçen yıl 16'ya ulaştı, bu yıl merkezleri de zenginleştireceğiz. Onkoloji için tanı, tedavi merkezlerimiz var, bunların sayısı 28, bu yıl 10 yeni merkez daha açacağız. 13 bin 468 yoğun bakım yatağımız var, bunu da 14 bin 200'e ulaştıracağız. Yanık yatak sayılarımızı 426'dan 474'e ulaştıracağız. Türkiye'de şu anda mevcut olan kalp krizi merkezlerini ve felç inme merkezlerinin sayılarını artırarak, 112'lerle entegre biçimde yeni bir sistem kuruyoruz."

Sağlık Bakanı Akdağ, "özellikli merkez" olarak nitelenen kemik iliği ve üremeye yardımcı merkezler, genetik merkezleri ve el cerrahi merkezlerinin sayılarını da artıracaklarını söyledi.

Organ bağışı konusunda da değerlendirmede bulunan Akdağ, 2008'de her bir milyon kişi başına kadavradan organ verme oranının 2,7 olduğunu, şu anda bu oranın 7,2'ye çıktığını, bu yıl içerisinde de 8,7'lere ulaştırmayı hedeflediklerini aktardı.

TÜRKÖK projesi kapsamında 191 bin kemik iliği vericisinin kaydedildiğini belirten Akdağ, 2019 sonuna kadar bunu 400 bine ulaştırmayı amaçladıklarını anlattı.

Sağlık Bakanı Akdağ, Türkiye'de yıllık 2 milyar kutuya yakın ilaç kullanıldığına dikkati çekerek, bu kutuların her birinin kimliği olduğunu söyledi.

Eczaneden vatandaşa giden her bir kutunun şu anda nerede olduğunu bildiklerini ifade eden Akdağ, yan etki bildirimini de çok etkin bir şekilde uyguladıklarını kaydetti. Akdağ, tıbbi malzemeler için parmak izi koyarak takiplerini sağlayacaklarını dile getirerek, "Biz hangi stendi kime koyacağımızı çok net bir şekilde bileceğiz. Bunu da 2017 yılında hayata geçireceğiz. 2016 yılında internette yasa dışı yollarla satışı yapılmaya çalışılan sahte ve kaçak ilaçlarla ilgili bin 309 siteye erişimi engelledik. 209 internet sitesi hakkında savcılıklara suç duyurusunda bulunduk." dedi.

(Sürecek)







