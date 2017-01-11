Samsun'da 2 günde 240 kişi karda düşerek yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'da iki günde karda kayarak düşen ve vücudunda kırıklar oluşan 240 kişi, hastanelere başvurdu.

Gazi Devlet Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Halil Çetinkaya, AA muhabirine, il genelinde karda kayarak düşme nedeniyle acil serviste yoğunluk oluştuğunu söyledi.

Kentte iki günde 240 kişinin karda düşerek el ve ayak bileklerini kırdığını bildiren Çetinkaya, "Bunlardan beşinin durumu ciddi olduğu için ortopedi servisine yatırdık. Karda kayıp düşenlerin özellikle el ve ayak bilekleri kırılıyor. Düşen yaşlı ise kırıklı vaka ile daha çok karşılaşıyoruz. Yaşlı kişilerde kemik erimesi olduğu için darbeye karşı daha hassaslar." dedi.

Düşme sonucu ciddi kafa travmaları da yaşanabildiğine dikkati çeken Çetinkaya, ayrıca belde ve boyunda omurga kırıkları olabildiğini anlattı.

Karlı ve buzlu havalarda özellikle yaşlıların baston gibi bir destek olmadan sokağa çıkmaması tavsiyesinde bulunan Çetinkaya, "Kötü hava koşullarında yaşlıların dışarı çıkmasını önermiyoruz. Bu tür havalarda yürüme şekli de çok önemli. Karlı havalarda ayakkabıların kauçuk tabanlı olması gerekiyor. Adımların ise küçük küçük, yani penguen gibi atılmasını istiyoruz. Büyük adımlarla yürünmemeli. Bu şekilde yürüme düşme ihtimalini azaltıyor." ifadesini kullandı.



