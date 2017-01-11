Haleplilere yardım kampanyası

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TOKAT/AMASYA (AA) - Tokat'ın Turhal ilçesi ile Amasya'nın Suluova ilçesinde toplanan yardımlar, Haleplilere ulaştırılmak üzere bölgeye uğurlandı.

Turhal Belediyesi ile Türk Kızılayı Turhal Şubesince "Halepli çocuklar üşümesin" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında toplanan yardımların gönderilmesi amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, burada yaptığı konuşmada, Türk Kızılayı ile başlattıkları yardım kampanyası kapsamında bugün yedinci tırı yola çıkaracaklarını söyledi.

Kızılay aracılığıyla yardım malzemelerini Suriyelilere ulaştırılacağını anlatan Bekler, "Bu tırımızda un, kuru gıda, battaniye, kışlık giyecek ve çocuk maması var. Kışın en çetin günlerini yaşıyoruz. Özellikle kışlık kıyafetler olması önemli." dedi.

Tokat'tan Halep'e giden yardımların yarıdan fazlasını Turhal'ın karşıladığına değinen Bekler, yardımların halen sürdüğünü aktardı.

Türk Kızılayı Turhal Şube Başkanı Fikri Eyimaya ise yardımların yaşam mücadelesi veren Haleplilere ulaştırılacağını anlatarak, "Turhal halkına verdikleri desteklerden dolayı gönülden teşekkür ediyorum. Allah bağışlarını kabul etsin." ifadesini kullandı.

Daha sonra yardım tırı, bölgeye hareket etti.

- Amasya

Amasya'da da Suluova Belediyesi öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasına birçok kurum ve sivil toplum kuruluşu destek verdi.

Suluova Meydanı'nda içinde gıda malzemesi bulunan iki tırın yola çıkarılması amacıyla düzenlenen törene Suluova Kaymakamı Hayatı Taşdan, Belediye Başkanı Fatih Üçok ile vatandaşlar katıldı.

Taşdan, burada yaptığı konuşmada, Suriye'deki mazlum halka maddi ve manevi her zaman destek olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Her türlü yardımı ve organizasyonu sahiplenip boş çevirmeyen, emek sarf eden ve katkı sunan herkese teşekkür eden Taşdan, "Bu bir insani görev ve sorumluluğudur. Allah bizleri yardım alan değil, yardım verenlerden eylesin. Bu birlik ve beraberliğin sürmesini, huzur ve kardeşlik bağlarını güçlendirmesini diliyorum." diye konuştu.

İlçe Müftüsü Hüseyin Okuş'un duasının ardından yardım tırları, bölgeye yollandı.