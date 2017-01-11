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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Sinir krizi geçiren eski iş adamı kendisini eve kilitledi

11 Ocak 2017 Çarşamba, 16:33
Sinir krizi geçiren eski iş adamı kendisini eve kilitledi

ADANA (AA) - Adana'da iflas etmesi ve eşinden ayrılması sonucu sinir krizi geçirip kendisini eve kilitleyerek eşyalarını dağıtan eski iş adamı, polis tarafından evden çıkartılıp hastaneye götürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde 11 katlı apartmanın 5'inci katındaki dairede yaşayan eski iş adamı Ömer Pişkin, anne ve babası evden ayrıldıktan sonra sinir krizi geçirip evindeki eşyalara zarar vermeye başladı.

Bir süre sonra eve gelen baba Doğan Pişkin, oğlunun kapıyı açmaması üzerine durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ekipleriyle birlikte Büyükşehir Belediyesine bağlı CAN-KUR ve sağlık ekipleri de sevk edildi.

Ekipler, baba Doğan Pişkin'in verdiği anahtarla kapıyı açıp daireye girdi. Odaları gezerek Pişkin'i arayan polisler, yerlerde kırılmış halde eşyalarla karşılaştı.

Polisler tarafından yatak odasında bulunan Pişkin, uzun süre konuşmayınca kendine zarar verme ihtimaline karşı kelepçelenerek aşağıya indirildi.

Avukatı gelmeden konuşmayacağını söyleyen Pişkin, polislerin sağlık ekiplerinden sakinleştirici ilaç vermesini istemesine de tepki gösterdi.

Pişkin, daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü.

Baba Doğan Pişkin, gazetecilerin soruların üzerine, oğlunun kağıt sektöründe faaliyet gösterirken iflas ettiğini, bir süre önce eşinden de ayrıldığını ve alkol kullanmaya başladığını, yaşadıklarının etkisiyle de bunalıma girdiğini belirtti.


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