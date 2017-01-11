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YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
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Zonguldak'ta FETÖ/PDY soruşturması

11 Ocak 2017 Çarşamba, 16:43

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında biri kadın 6 zanlı gözaltına alındı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda 7 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 3. sınıf emniyet müdürü B.P, komiser yardımcıları Y.T, M.T, S.K. ve A.K. ile bir kamu kurumunda memur Z.S'yi gözaltına aldı. Polis zanlılardan bazılarının meslekten ihraç edildiği belirtildi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan polis memuru S.A.Y'nin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.


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