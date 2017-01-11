Konya'da hırsızlık anı güvenlik kamerasında

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KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde bir restorandan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Uğur Mumcu Caddesi'ndeki restoranın çalışanları, iş yerine geldiklerinde camın kırık olduğunu fark etti.

Kasadaki paralar ve dizüstü bilgisayarın alındığını gören çalışanlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, iş yerinin güvenlik kamerasının kayıtlarını inceledi. Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntülerde, restorana giren şüphelinin kasayı levye ile kırdığı, bir miktar parayı alarak iş yerinden çıktığı görülüyor.

Yeniden restorana gelen şüphelinin, masadaki dizüstü bilgisayarın üzerinde unuttuğu levyeyi alıp dışarı çıktığı görüntüye yansıyor. Bir süre sonra tekrar iş yerine giren zanlı, dizüstü bilgisayarı da alarak uzaklaşıyor.

Restoran yetkilisi İnci Özol, gazetecilere yaptığı açıklamada, iş yerinin camını kırarak içeri giren hırsızın, 150 lira para ve dizüstü bilgisayarı çaldığını söyledi.

Bilgisayardaki kayıtların kendileri için daha önemli olduğunu dile getiren Özal, "Hırsız sanırım pos cihazını da kasa zannetmiş. Cihazı, salladığı görülüyor. Acemi olduğu her halinden belli. 40 dakikada yalnızca bir bilgisayar ve bir miktar para çalabilmiş." ifadelerini kullandı.