Alanya'da FETÖ/PDY operasyonu

ANTALYA (AA) - Ankara'da sürdürülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan 2 kişi Alanya'da yakalandı.
Alanya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde aranan ve örgütün şifreli haberleşme uygulaması 'Bylock' kullandıkları tespit edilen H.E. ve eşi B.E'nin Konaklı Mahallesi'nde bir otelde kaldığını belirledi.
Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlıların, emniyetteki sorgularının ardından Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.