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KPSS davası sanıklarında "ByLock" tespiti

11 Ocak 2017 Çarşamba, 16:59

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 10 Temmuz 2010'da yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sorularının sızdırılmasına ilişkin 13'ü tutuklu 51 kişi hakkında açılan ikinci davanın bugünkü celsesi tamamlandı.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "FETÖ/PDY üyesi olmak", "resmi belgede zincirleme sahtecilik" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçlamasıyla yargılanan tutuklu ve tutuksuz sanıkların yanı sıra taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, savunma vermek için hazır bulunan tutuksuz sanıklar Sibel Akçay ve Bekir Düzenli, avukatları bulunmadığından daha sonra avukat eşliğinde savunma yapmak istediklerini söyledi.

Bu arada, bilirkişiye tebliğ edilen soru kitapçıkları hakkında matematikçi bilirkişi tarafından hazırlanan raporun dosyaya girdiği belirtildi.

Ayrıca, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığınca gönderilen yazıda sanıklardan 19'unun ByLock programı kullanıcısı olduğunun belirlendiği bildirildi.

Daha sonra sanıklar ve avukatları, tutukluluk itirazlarını dile getirdi.

ByLock kullananlar listesinde ismi olan sanıklar, bu programı kullanmadıklarını iddia ederek, yeniden bir araştırma yapılması talebinde bulundu.

Sanıklar ayrıca, dosyaya giren matematikçi bilirkişi raporunda suçlandıkları sorularda yaptıkları işlemlerin doğru olduğunun belirtildiğini ve önceki bilirkişi raporu doğrultusunda yapılan suçlamaların çöktüğünü savundu. Suçlamaları reddeden sanıklar tahliye talebinde bulundu.

Daha sonra ara kararı okuyan Mahkeme Başkanı Hüsamettin Otçu, ByLock ile ilgili emniyetten gelen yazının yeterli görülmeyerek, analiz raporu temin edilmesi amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılmasına karar verildiğini açıkladı.

Sanıklar Bekir Düzenli ve Sibel Akçay'ın savunmalarının gelecek celse avukat huzurunda alınması kararlaştırılırken, bu aşamaya kadar savunması tespit edilemeyen sanık Zeynep Gazioğlu hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmedildi.

ByLock ile ilgili analiz raporu ve yeni liste temini için savcılığa yazılan müzekkere cevabı bekleneceğinden tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

- İddianame

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin 30 Mart 2016'da 24 ilde 51 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Gözaltına alınan şüphelilerden 16'sı tutuklanmış, 35'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Duruşma aşamasında 3 tutuklu sanık daha tahliye edilmiş, davadaki tutuklu sanık sayısı 13'e düşmüştü.

10 Temmuz 2010'da gerçekleştirilen KPSS'nin sorularının sınavdan önce ele geçirildiği ve sanıklara dağıtıldığının belirtildiği iddianamede, sanıklar arasında "cemaat bağı" olduğu, soruların sınavdan önce genellikle bu bağa uygun dağıtıldığına işaret edilerek, profilleri, iş yerleri, aralarındaki mali ve sosyal irtibatları incelendiğinde sanıkların FETÖ/PDY içinde yer aldıklarının anlaşıldığı kaydedildi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, örgüt mensuplarına yurt dışından medya üzerinden talimat verdiği belirtilen iddianamede, Gülen'in, devlete sızmayı esas alan konuşması hatırlatıldı.

İddianamede, şu bilgilere yer verildi:

"Gülen'in, geçmiş yıllardaki konuşma kayıtlarında, devletin yasama, yürütme ve yargı erklerinin ele geçirilmesine ilişkin talimatlar verildiği, örgütün gerçek amacına ulaşmak maksadıyla ve örgüte bağlı kadroları kamu kurumlarına yerleştirmek suretiyle devleti ele geçirmeyi hedeflediği görülmektedir."

- Tekrarlanan sınavla devlet, 9 milyon 111 bin lira zarara uğratıldı

İddianamede, 294 bin 909 adayın katıldığı 2010'daki KPSS Eğitim Bilimleri sınavının iptal edilerek yeniden yapılmasıyla devletin 9 milyon 111 bin 138 lira 13 kuruş zarara uğratıldığı belirtilerek, YÖK Denetleme Kurulunun, genel yetenek sorularının da sızdırıldığı raporuna rağmen, bu alanın iptal edilmemesiyle sayıları kesin bilinmemekle beraber binlerce kişinin haksız şekilde devlet memuru olduğu yer aldı.

Sanıklar, "FETÖ/PDY üyesi olmak", "resmi belgede zincirleme sahtecilik" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçlarından yargılanıyor.

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